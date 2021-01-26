Литературная гостиная «Негасимый свет чувала»

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Литературная гостиная «Негасимый свет чувала»

1 января – юбилей поэта Владимира Алексеевича Мазина, члена Союза писателей России, Заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ларьякского лирика, голос которого  слышит Москва...

Владимир Алексеевич – уникальный человек, наследник двух богатых культур,  в многогранном творчестве которого переплетаются эстетические традиции хантыйской и русской культур.  В его поэзии ритмы времени вписаны в ритмы судеб, а Бубен и скрипка – символы его необычайно мелодичного слога, выдержанного ритма, лёгкости и красоты образов.

Поэт – автор более 15 поэтических сборников, стихи которого публиковались в литературных сборниках, альманахах «Зори Самотлора», «Эринтур», «Голоса», «Тюмень Литературная», «Живая книга Самотлора» и многих других.

Талант Владимира Алексеевича поэзией не исчерпывается – он всегда проявлял большие успехи в музыке, прекрасно пел и танцевал. Именно он, как фольклорист – пересказал хантыйские сказки, былины, сказания литературным русским языком, сделав наследие северного народа интересным и понятным для русского читателя.

Приглашаем 28 января в 2021 года в 15:00 услышать голос ларьякского лирика в режиме online и принять участие в литературной гостиной «Негасимый свет чувала».

 

Справочно: В.А.Мазин с 1998 года член Союза писателей России, имеет учёную степень «кандидат культурологии» (2002), Лауреат премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в области литературы за книгу «Бубен и скрипка» (2002), премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера» (2005), Всероссийской премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2012), Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2010).

Награжден «Медалью Пушкина» (2003), памятной медалью «65 лет Победы» (2005), Почётной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2005), знаком «За отличную работу в культпросвет-учреждениях профсоюзов» (1990).

Пресс-служба Этнографического музея под открытым небом "Торум Маа"

Втр, 26/01/2021 - 10:47

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