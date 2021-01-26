С начала года на выплату больничных и декретных в Югре направлено более 520 млн рублей

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Главные пособия россияне с 1 января получают напрямую из Фонда социального страхования. В Югре это нововведение коснулось порядка 800 тыс. работающих граждан и 39 тыс. работодателей. Для того, чтобы обеспечить своевременность поступления денежных средств на счета жителей округа, в региональном отделении Фонда создали отдел назначения и осуществления выплат застрахованным гражданам, специалисты которого в настоящее время обеспечивают централизованное перечисление пособий.
«Югра не была первопроходцем по «прямым выплатам»: проект стартовал в нашей стране в 2011 году, поэтому по мере подготовки к нему мы успели перенять опят других регионов, – рассказал управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Михаил Рыбьяков. – Официально в округе нововведение вступило в силу в начале нынешнего года, но из-за пандемии мы фактически апробировали его с апреля прошлого года, когда перед нами была поставлена задача обеспечивать всем работникам старше 65 лет выплату больничных».
Как отметил управляющий, в целом старт «прямых выплат» в округе прошел в штатном режиме. В первые две недели года югорчанам по обязательному социальному страхованию перечислено пособий на сумму более 528,1 млн. рублей, из них наибольший удельный вес, а именно 283,2 млн рублей, составили пособия по временной нетрудоспособности, 66,00 млн рублей – по беременности родам, 2,8 млн рублей – единовременные пособия при рождении детей и 2,3 млн рублей – ежемесячные пособия по уходу за ребёнком до полутора лет.
Стоит отметить, что пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня по-прежнему назначаются и выплачиваются предприятиями за счет собственных средств, а с четвертого дня и далее – непосредственно территориальными органами ФСС РФ. Большинство работодателей региона, обязанностью которых теперь является передача в ФСС электронных реестров по работникам уже сориентировались в новом формате взаимодействия и оперативно в отведенный законодательством пятидневный срок направляют необходимые сведения.
«Наши специалисты активно консультируют страхователей, у которых по каким-либо причинам не получается направить электронные реестры, помогают устранять ошибки, которые выявлены подсистемами Фонда. Однако нас больше всего волнуют работодатели, не подавшие электронные реестры для назначения и выплаты пособий по уходу за ребёнком до полутора лет за январь месяц. Такой процент страхователей, как показал анализ, в округе все же имеется. Призываем их незамедлительно провести необходимую работу, чтобы не ущемлять права работниц, находящихся в декретном отпуске. Напомню и о том, что должностные лица несут административную ответственность за несвоевременное предоставление сведений по работникам, которым требуется страховое обеспечение», – акцентировал внимание руководитель учреждения.
Напомним, по новым правилам работник передаёт работодателю больничный лист, и в течение пяти дней бухгалтер должен заполнить и направить в ФСС электронный реестр. После этого в течение десяти дней Фонд соцстраха перечисляет деньги на счёт работника. Это максимальный срок, на практике деньги могут поступить застрахованному и раньше, если работодатель с первого раза правильно заполнил все документы и отправил их в электронном виде. Работник может отслеживать статус своего пособия на сайте ФСС в своем личном кабинете, авторизовавшись с помощью учётной записи портала госуслуг.
Задавать вопросы по прямым выплатам в Югре можно по телефону «горячей линии»: 8 (3467) 23-83-16.
Елена Баканова