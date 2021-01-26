Югорский Кинопрокат приглашает на премьеру военной драмы «Зоя» и предлагает присоединиться к Всероссийскому флешмобу #ЗояГерой.

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Осень 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская уходит добровольцем в диверсионную школу. Партизанский отряд, в котором находилась Зоя попадает в засаду, а Зоя схвачена немцами, при попытке поджечь сарай. Допросы и пытки ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другим группам. Фашисты не смогли добиться даже её настоящего имени... Ее жертва не стала напрасной. Ее подвиг воспламенил миллионы сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина.
27 января 1942 года об этом подвиге рассказали газеты. Теперь, когда о ней снят новый фильм, который так и называется – «Зоя», это имя снова объединяет всех нас. Именно в этот день в России в 5-й раз проходит всероссийский флэшмоб #ЗояГерой, посвященный Зое Космодемьянской.
Для участия в акции необходимо загрузить фото Зои Космодемьянской и разместить его социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter или Instagram. А можно, как это сделали работники Киноцентра, распечатать фото и сфотографироваться вместе с Зоей. Главное, не забывайте ставить хэштег #ЗояГерой. И приходите на премьеру фильма «Зоя» всей семьёй.
Расписание сеансов и билеты на сайте http://kinocentr86.ru/