Югорчан приглашают принять участие в конкурсе «История местного самоуправления моего края»

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Югорчан приглашают принять участие в конкурсе «История местного самоуправления моего края»

V всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края» проводится с декабря 2020 года по апрель 2021 года по инициативе комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Института развития местных сообществ и Института российской истории Российской академии наук.

К участию приглашаются учащиеся 5-11 классов и студенты высших учебных заведений в возрасте от 12 до 25 лет. Конкурс направлен на выявление, сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, активно участвующих в изучении и сохранении истории, развитии и осуществлении местного самоуправления родного края. Он приурочен к государственному Дню местного самоуправления в Российской Федерации.

Отметим, в своих работах конкурсанты затрагивают важные вопросы развития своего региона, рассказывают об истории местного самоуправления края с учетом национальных и исторических особенностей. Участники самостоятельно снимают видеосюжеты о местном самоуправлении и представляют творческие работы. Исследования затрагивают различные исторические этапы развития государства от 17-18 века до настоящего времени. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Победители всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края» получат путевки в международный детский центр «Артек» на 2021 год, а также дипломы и сертификаты участника.

Втр, 26/01/2021 - 15:07

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