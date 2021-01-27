Сервисы мобильного приложения Почты России востребованы у югорчан

- Русский
Число установок мобильного приложения Почты Россиипо всей стране превысило 20 млн. Всё чаще устанавливают на свой телефон приложение и жители Югры.
Особой популярностью пользуется сервис отслеживания почтовых отправлений по трек-номеру, присваиваемому отправляемым посылкам, заказным письмам или бандеролям. Сервис позволяет узнавать о передвижении отправлений и прибытии их в отделение связи, не дожидаясь извещения.
Значительно сэкономить время клиентов позволяет сервис упрощенного получения отправления без паспорта и извещений по push-коду. Для получения заказного письма или посылки достаточно назвать оператору в отделении связи свою фамилию или номер отправления, а также номер телефона, указанный при регистрации. На этот номер придет СМС-сообщение с кодом, по которому оператор выдаст отправление всего за минуту. На сегодняшний день в отделениях связи региона с помощью данной технологии вручается 86%от общего количества выданных писем и посылок.
С помощью мобильного приложения можно не только быстро получить отправление, но и отправить его. Клиентам, зарегистрированным в приложении, доступен сервис отправки посылок по номеру телефона, нужно только подключить эту функцию. Для отправки посылки необходимо ввести номер телефона адресата или выбрать его из своей телефонной книги, оформить предоплату посылки, принести ее в отделение и показать оператору штрих-код.
Еще одним новым сервисом мобильного приложения, набирающим популярность, является предварительная запись в почтовое отделение. Оформить заявку на обслуживание в отделение необходимо не менее чем за 1 час до визита. Записавшемуся клиенту остается только прийти к назначенному времени. Сейчас данная услуга доступна в 65 почтовых отделениях Югры.
В числе востребованных сервисов мобильного приложения – доставка посылок на дом. Оформить доставку в приложении можно после того, как отправление получит статус «Ожидает адресата в месте вручения». Услуга предоставляется для почтовых отправлений весом до 31 кг, не требующих оплаты при получении и без таможенных платежей. Стоимость доставки составляет 100 руб. с учетом НДС за одно отправление.
Кроме того, клиенты почтовых отделений республики активно оценивают в мобильном приложении почтовые отделения и направляют обращения. Оценка происходит по нескольким критериям: время обслуживания, чистота и порядок, вежливость и компетентность персонала, качество доставки отправления.
«В условиях пандемии югорчане вынуждены менять свои привычки потребления, придерживаться социального дистанцирования, - отметил директорУправления федеральной почтовой связи ХМАО-Югры Василий Денисов. - Логично, что востребованность цифровых технологий возрастает.Мобильное приложение Почты России – это как раз тот удобный сервис, который позволяет максимально комфортно и безопасно получать почтовые услуги».
Среди других услуг, которые доступны в мобильном приложении: онлайн-подписка на периодические издания, оформление абонементных ящиков, получение уведомлений от ГИБДД, ФССП, мировых судей, поиск близлежащих почтовых отделений и другие.
Информационная справка
УФПС ХМАО-Югры АО «Почта России» – ведущий почтовый оператор Югры. Включает в себя 214 отделений почтовой связи, 103 из которых расположены в сельской местности, в том числе в удалённых и труднодоступных населённых пунктах округа. Ежегодно Ханты-Мансийский филиал Почты России доставляет более 37 млн писем и порядка 1 млн посылок. Филиал обслуживает около 93 тысяч подписчиков в Югре, которым доставляется более 10 млн экземпляров печатных изданий в год.
Анастасия Зайнуллина,
Главный специалист по корпоративным коммуникациям
УФПС ХМАО-ЮГРА
АО «Почта России»
т. +7 (908) 8824613