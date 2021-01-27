Желания студентов-победителей лотереи «Счастливый билет» будут исполнены

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Итоги акции были подведены 25 января, в ходе онлайн-встречи губернатора Югры Натальи Комаровой состудентами колледжей и вузов региона. Мероприятие было приурочено ко всероссийскому Дню студента.
Предваряя встречу, губернатор напомнила о том, что 2021 год объявлен Годом науки и технологий в Российской Федерации, Годом знаний в Югре.«Наука, профессиональное образование – это источникиисследовательского, кадрового, человеческого капитала и основа для успешной реализации национальных проектов, стратегическихинициатив», - сказала Наталья Комарова.
Также глава региона акцентировала внимание на проведении в декабре 2020 года«Аспирантской школы» на базе Сургутского ядра Западно-Сибирского НОЦ. «В первом модуле приняли участие 130 человек. На мой взгляд, это полезный и востребованный ресурс», - отметила Наталья Комарова. Добавим, участники школы проходят обучение до уровня, позволяющего эффективно вести мультидисциплинарные научные исследования, прикладные разработки, соответствующим современным международным стандартам.
«В год науки такие проекты имеют особую значимость. ПравительствоЮгры готовоподдержать авторов инициатив. Уверена в том, что ваши, уважаемые студенты, знания, разработанные решения будут востребованы. Учителя, родители, наставники гордятся каждым из вас, и вашидостижения заслуживают особенное признание», - обратилась к югорскому студенчеству губернатор Югры Наталья Комарова.
Главе региона в ходе мероприятия представили лучшие проекты студентов югорских вузов. Учащиеся рассказали о своих достижениях в области науки, образования, спорта, культуры и творчества. Один из проектов, который презентовали студенты, был посвящен деятельности студенческого педагогического отряда «Клюква»Сургутского государственного педагогического университета. Он является победителем всероссийского конкурса «Лучший студенческий педагогический отряд», который проходил в рамках VII всероссийского форума студенческих педагогических отрядов. Участники отряда организуют смены в палаточном лагере «Картохи» исотрудничают с Герценовским педагогическим университетомиз Санкт-Петербурга по совместному проекту «МегаГерц». «Также в детском образовательном оздоровительном лагере «Этноград» Сургутского района мы с детьми разрабатывали эскизы городских объектов для деревни Русскинская. В стенах университета создали «Школу вожатых», где участие принимали студенты из других вузов Югры. Накопленный опыт планируем передать и тем студентам, которые только сейчас встают на путь добровольчества и обучения», - рассказала командир студенческого педагогического отряда Алина Чубатая.
Наталья Комарова, в свою очередь, поблагодарила студентов за работу с детьми, с нуждающимися в поддержке югорчанами. «Пользуясь случаем, хочу поблагодарить студентов-медиков и всех тех, кто занимается волонтерством, за ваши проекты и помощь, которую вы, молодые югорчане, оказывали на протяжении 2020 года, и сейчас остаетесь на посту и рубежах. Не по-детски вы себя проявили, и за это вам огромное спасибо», -сказала губернатор.
Также о своей учебе в югорских вузах рассказали иностранные студенты. Так, глава региона познакомилась с обучающимся 2 курса Югорского государственного университета по направлению «Строительство»КлэренсомЧилуба из Замбии и обучающимся 1 курса медицинского института Сургутского государственного университета по направлению «Лечебное дело»ОмаромАрафом Ахмед Камелом из Египта. По их словам, преподаватели из Югры помогают приспосабливаться к северному климату, обучаться, находить новые знакомства и интересующие студентов занятия.
В ходе мероприятия были подведены итоги акции «Счастливый билет», в которой определялись три желания студентов для исполнения. Лотерея стартовала в Югре в 2020 году. Тогда обладателями счастливых билетов стали Регина Замятина из Советского политехнического колледжа, Александр Чащин из Югорского политехнического колледжа и Татьяна Ящуковская из Лангепасского политехнического колледжа.
Сегодня глава региона продолжила традицию - случайным образом выбрала троих студентов-победителей. Ими стали Софья Слинкина из Югорского государственного университета, пожелавшая пройти образовательный курс по дизайну, Антон Патриков из Нижневартовского политехнического колледжа, который попросил устроить профессиональную фотосессию для его группы на фоне памятных мест Нижневартовска, и Зарина Омарова из Лангепаского политехнического колледжа. Ее желание – пройти практику в образовательном учреждении или институте. Отметим, всего свои желания оставили 1 269 югорских студентов.
Трансляция прямого эфира доступна в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках».
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры