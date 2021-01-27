В регионе завершается поэтапный переход от дистанционного обучения к очному

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Заседание регионального оперативного штабапо предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции провела сегодня, 26 января, губернатор Югры Наталья Комарова.
В настоящий момент число югорчан, находящихся на лечении
в ковидных госпиталях, снижается.По состоянию на 26 января стационарное лечение продолжают 834 пациента, число развернутых ковидных коек составляет 1 971. С 15 января количество выздоровевших превышает количество заболевших.
Также в регионе продолжается вакцинация против COVID-19. За весь период пандемии поступило27 тысяч дозГам-КОВИД-Вак (Спутник-V).«Онираспределены в поликлиники автономного округа. До конца января планируется поступлениееще 40 тысяч доз, в феврале – более 70 тысяч доз вакцины», - сказала Наталья Комарова, предваряя заседание.
Отметим, вакцина партиями поступает на региональный аптечный склад в Сургутском районе.Тамустановлены морозильная камера со специальным температурным режимом для хранения вакцины, она оснащенатермоконтейнерами. Для транспортировки вакцины используются автомобили-рефрижераторы с автономнымихладоустановкамиитермобудками. Это позволяет обеспечить условия хранения вакцины в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами.
В этой связи Наталья Комарова поручила департаменту здравоохранения автономного округа разработать чек-лист доставки вакцины в труднодоступные, отдаленные местности автономного округа. Кроме того, глава региона поручила департаменту совместно с управлением Роспотребнадзора по автономному округу определить перечень медицинских организаций независимо от форм собственности, осуществляющих исследования на наличие антител к новой коронавирусной инфекции, для информирования работодателей, чьи сотрудники работают с применением вахтового метода, и граждан автономного округа.
«Для вакцинацииготовы 34 медицинские организации, работают 30 выездных мобильных бригад.До конца недели число пунктов увеличится до 79, количество выездных мобильных прививочных бригад – до 57.Прививку сделали 7 235 человек», - сказала губернатор.
Напомним, для граждан доступна запись на вакцинацию через сервис электронной регистратуры и портал государственных услуг в разделе «Запись на прием врачу».Для синхронизации графика поступления вакцины с запросом гражданна вакцинацию на портале госуслугв феврале начнет работу новый раздел «Запись в лист ожидания», что позволит гражданам выбрать удобную для них дату и время вакцинации.
Также в ходе заседания Наталья Комарова сообщила о завершении поэтапного перехода от дистанционного обученияк очному. Так, за прошлую неделю более 3 тысяч обучающихся 6-11 классов вернулись к очному обучению в образовательных организациях автономного округа. «В этой связи отмечу, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами Роспотребнадзора Российской Федерации использование средств индивидуальной защиты органов дыхания предусмотрено для сотрудников образовательных организаций, в том числе педагогического состава, а также сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала и членов экзаменационной комиссии. При этом напоминаю школьникам и их родителям, что маска должна быть в портфеле у каждого ребенка. Ее нужно использовать в общественном транспорте и в других местах массового пребывания людей», - обратилась к жителям региона губернатор.
Вместе с тем в январе 2021 года вступило в действие постановление главного санитарного врача Российской Федерации об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Онирегулируют вопросыохраны здоровья детей и молодежи, предотвращение массовых инфекционных и другихзаболеваний (отравлений),устанавливаюттребования к безопаснымусловиямобразовательной деятельности, досуга детей в игровых зонах, их отдыха и оздоровления, проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий, организации перевозок организованных группдетей железнодорожным транспортом.
«Поручаю департаменту образования и молодежной политики автономного округа, департаменту физической культуры и спорта, департаменту экономического развития автономного округа во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа довести эти правила до субъектов, осуществляющих деятельность в указанных сферах», - подчеркнула Наталья Комарова.
«Уважаемые земляки, мы должны соблюдать меры безопасности. Риски заражения все еще высокие.Призываю быть внимательными к себе, окружающим нас людям. Бережем себя и своих близких», - сказала губернатор.
Видеозапись заседания регионального штаба доступна в официальных аккаунтах губернатора в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники».
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры