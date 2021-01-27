Строительство крупных образовательных учреждений в Югре продолжается

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Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе проведения заседания штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства проинспектировала два строящихся объекта в Ханты-Мансийске.
Школа на 1056 учащихся в микрорайоне «Учхоз»будет состоять из четырех корпусов: блоки для начального, среднего образования, здание бассейна и спортивный зал с пищеблоком. Готовность объекта составляет 30 процентов. Все работы ведутся в соответствии с графиком, школабудет сдана в декабре 2021 года.
Наталья Комарова поручила органам местного самоуправления с вводом объекта предусмотреть для жителей окрестных домов возможности пользоваться бассейном, спортивным залом, открытой спортивной площадкой. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин подтвердил, что данный объект будет общественным центром.
Школа на 1725 учащихся в микрорайоне «Иртыш-2» также состоит из четырех блоков. В ней разместятся блоки для начального и среднего образования, административный блок, спортивный корпус с пищеблоком. Последний включает в себя 4 зала для занятий спортом, бассейн, залы лечебной физкультуры и хореографии.
«Это большой, интересный объект. Школа очень нужна – в этой микрорайоне большое количество новостроек, в которых в том числе проживают молодые семьи с детьми», – оценила Наталья Комарова.
Далее в режиме видеоконференцсвязи участники заседания рассмотрели вопросстроительства водоочистных сооружений (ВОС-1, ВОС-3) в Пыть-Яхе.
Глава города Александр Морозов рассказал, чторабота на объектах продолжается. На ВОС-3 выполнено основание под котельную и дизельную электростанцию, ведутся работы по огнезащите металлических конструкций главного корпуса. Общая готовность объекта - 69,3 %.Готовность ВОС-1 составляет 76,6 %.
Строительство КНС в мкр. №6 «Пионерный» в Пыть-Яхе ведется в соответствии с проектной документацией. Общая готовность объекта составляет 78,01 %.Наталья Комарова акцентировала внимание на важности возводимых объектов.
«Водоочистные сооружения – это важнейшие, с точки зрения обеспечения качества жизни людей, объекты», - отметила глава региона. Она поручила руководителям, ответственным за реализацию данных проектов, ежедневно инспектировать объекты, включённые в инвестиционную программу.
В ходе заседания также был рассмотрен вопрос строительства учреждений образования в Нижневартовске, Ханты-Мансийске,поселке НижнесыртомскийСургутского района.
В Нижневартовске продолжается строительство общеобразовательной школы на 1125 учащихся в квартале №25 восточно планировочного района города. Общеобразовательное учреждение с универсальной безбарьерной средой строится на основе концессии в рамках реализации государственной программы Югры «Развитие образования».
По словам главы города Нижневартовска Василия Тихонова,на объекте закончено устройство котлована, фундаментов и ростверков. Ведутся работы по устройству железобетонного каркаса, монтажу перекрытий.
«Школа возводится в микрорайонах-новостройках, она очень нужна жителям, ее ждут, - подчеркнул Василий Тихонов. - Работа ведется в соответствии с графиком, рисков нет. Общая готовность объекта составляет 19,5 %».
«Обеспечьте ресурсный подход к детям с особенностями развития. Совместно, своевременно, прорабатывайте этот вопрос концессионером в ходе строительства учреждения», - нацелила Наталья Комарова.
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой доложил о ходе строительства средней общеобразовательной школыс универсальной безбарьерной средой в поселкеНижнесортымский. Строительство также ведется на основе концессионного соглашения, в рамках государственной программы автономного округа «Развитие образования», муниципальной программы «Образование Сургутского района».
«Строительство идет в соответствии с графиком. В настоящее время осуществляется монтаж ограждающих конструкций здания, колонн и ригелей первого этажа. Общая готовность объекта 23 %. Финансирование обеспечено на 100%», - доложил Андрей Трубецкой.
Руководитель службы жилищного и строительного надзора Югры Артем Копылов отметил, что замечаний по строительству школ в Нижневартовске и Нижнесортымском нет.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры