ИгрыНародовЮгры: досуг с тысячелетней историей

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Игра является важной частью воспитания подрастающего поколения у каждого народа. Через игровой процесс маленький человек познаёт себя и мир, развивает воображение, учится основам социального взаимодействия. И что ещё очень важно - игры позволяют наладить диалог между поколениями и лучше понять культуру собственного народа.
Окружной Дом народного творчества предлагает хотя бы на день забыть о гаджетах и поиграть в народные игры всей семьей. Снимайте процесс на фото или видео и выкладывайте его в свои социальные сети с кратким описанием и меткой #ИгрыНародовЮгры. Вы можете выбрать абсолютно любые игры: подвижные и сидячие, командные и индивидуальные, уличные и в помещениях, на развитие физических и интеллектуальных качеств. Главное, чтобы каждый играющий провел свое время весело и с пользой.
Самые интересные посты мы опубликуем в новостной ленте наших социальных сетей, а авторы постов будут приглашены в Лабораторию игры и игрушки, которая пройдет в рамках Международного фестиваля культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу» в Ханты-Мансийске уже летом 2021 года.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
Тел.: (3467) 33-53-94. E-mail: odntugra@yandex.ru
Официальный сайт – odntugra.ru
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