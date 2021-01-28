В Берёзово вышла книга об участниках войны – ханты, манси и ненцах

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Время незаметно и быстро листает календарь истории. С каждым днём всё дальше в прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной войны, которые унесли с собой жизни многих миллионов людей. В 2020 юбилейный год Великой Победы в Берёзовском районе вышла в свет книга, посвящённая фронтовикам из числа коренных малочисленных народов Севера – ханты, манси и ненцам.
Глава Берёзовского района В.И. Фомин по поводу выпуска этой книги сказал: «9 Мая – главная святая дата в жизни каждого из нас. Это день безмерной радости и гордости нашего народа за подвиг славного поколения настоящих героев, которые не жалея жизни, защитили своё Отечество. Сегодня хочется выразить искреннюю благодарность коллективу Берёзовского районного краеведческого музея за активную гражданскую позицию в работе над книгой «Много наших мужчин по Сосьве, Оби под фронт железного войска увозят…» об участниках Великой Отечественной войны из числа коренных народов Севера, посвященной 75-летию Великой Победы. Глубоко убеждён, что именно эта книга будет пользоваться неизменным интересом всех, кому небезразлична история нашей России и Югры».
Рецензию на рукопись вновь изданной в п.г.т. Березово книги составила кандидат исторических наук, научный сотрудник Обско-угорского института, член-корреспондент РАЕН С.А. Попова, которая подчеркнула:
«Вышеуказанный проект по публикации этой книги «Много наших мужчин по Сосьве, Оби под фронт железного войска увозят …» социально-значимый, в его основе – сохранение целого исторического наследия Берёзовского края.
75 лет – это, конечно, немалый срок. Великая Отечественная война со всеми её ужасами, жестокостями и различными невзгодами вплоть до настоящего времени хорошо сохраняется в памяти людей, поскольку её страшная сила прошла через каждую семью, через каждую человеческую судьбу. Не обошла она стороной и многих коренных сибиряков – ханты, манси и ненцев. Ведь это они в составе вновь сформированных сибирских дивизий прошагали трудными солдатскими военными дорогами. Подобные проекты всегда помогают глубже изучать историю родного края, подробнее знать о подвигах героев боевых сражений. Следует поблагодарить всех участников проекта за их ежедневный и упорный, достаточно нелегкий и очень кропотливый труд по поиску и оформлению материалов, занесённых в книгу, которая сегодня, безусловно, заслуживает быть опубликованной».
Наталья Аркадьевна Рауданен – научный сотрудник Берёзовского районного краеведческого музея, беседуя с нами, сразу отметила: «Все мы работали над книгой о фронтовиках под руководством директора Людмилы Васильевны Андрияновой. Когда она была нами уже написана и выпущена, то в итоге оказалось, что на фронт было призвано 874 солдата из числа всех коренных народов Севера по данным территорий Берёзовского и Белоярского районов. Если же брать всю территории Югры, то данная цифра будет находиться на уровне двух тысяч человек из числа наших коренных народов, а то и более».
Так в 2020-ом году в п.г.т. Березово вышла книга «Много наших мужчин по Сосьве, Оби под фронт железного войска увозят…» об участниках Великой Отечественной войны из числа коренных народов – ханты, манси и ненцах, посвящённая 75-летию Великой Победы.
Владимир Енов