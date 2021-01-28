В Югре офицеры Росгвардии почтили память жертв блокады Ленинграда

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РОСГВРАДИЯ сообщает:
В Ханты-Мансийске офицеры территориального органа Росгвардии приняли участие в памятно-мемориальном мероприятии, посвященном 77-ой годовщине снятия блокады Ленинграда.
Вместе с сотрудниками правоохранительных органов, представителями, ветеранских организаций и волонтерами Победы росгвардейцы почтили минутой молчания память жертв блокады Ленинграда, после чего возложили цветы к Вечному огню Мемориала Славы воинам округа, погибшим в годы Великой Отечественной войны и памятному знаку «Жителям блокадного Ленинграда».
«В этот день мы вспоминаем всех, кто ценой своей жизни отстоял город на Неве, отдаем дань уважения и гордимся героизмом защитников Ленинграда», – подчеркнул заместитель начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре – начальник отделения по работе с личным составом подполковник Алексей Мигуцкий.
Сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проживает 45 жителей блокадного Ленинграда.
Артем Енов