Общественная палата Югры наметила план работы на 2021 год

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28 января в режиме онлайн состоялось первое заседание Совета Общественной палаты Югры VI состава. На повестке дня один из важных вопросов – утверждение плана мероприятий Общественной палаты Югры на 2021 год.
В непростое время пандемия внесла свои коррективы в деятельность Общественной палаты, но работы не убавилось, и командное взаимодействие, о котором говорила на прошлогоднем заседании председатель Общественной палаты Ирина Максимова, очень понадобится и в этом году.
Ольга Сидорова, заместитель председателя Общественной палаты Югры, член Общественной палаты Российской Федерации, напомнила, что 2021 год объявлен годом знаний в Югре, и поэтому развитию науки и образования в автономном округе и всё, что связано с ними, Общественной палатой будет уделено особое внимание. В инвестиционном послании губернатора Натальи Комаровой есть поручение - внедрение «Югорского стандарта» комплексного развития территорий населённых пунктов автономного округа. По словам Ольги Сидоровой, внедрение единого стандарта позволит Югре стать лидером в сфере градостроительства, доведя строительные технологии до уровня современных требований. Так, на общественный контроль будут взяты реализация национальных проектов «Жилье и городская среда», «Демография», «Экология», «Безопасные качественные автомобильные дороги». На заседании по всем обозначенным темам проинформировали председатели рабочих групп Общественной палаты.
Другие направления, по которым предстоит поработать членам Общественной палаты - формирование экосистемы развития креативных индустрий в Югре, а также по взаимодействию и реализации национальных проектов «Культура», «Международная кооперация и экспорт», «Образование» и «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержки занятости».
Также стало известно о создании Фонда формирования и использования целевых капиталов «Югра эндаумент». По словам Елены Шумаковой, директора Департамента общественных и внешних связей автономного округа, этот целевой капитал предполагает долгосрочные источники финансирования для развития некоммерческих структур. Создав условия, гражданские инициативы смогли бы перспективно развиваться.
Большинство мероприятий Общественной палаты Югры в 2021 году по созданию универсальных механизмов формирования и работы направлено при совместной деятельности с общественными советами и исполнительных органов государственной власти. «На комиссиях должны рассматриваться темы, интересующие непосредственно самих граждан. При правильно выстроенном взаимодействии комиссий с общественными советами будет достигнута актуальность вопросов и повышена роль самой Общественной палаты Югры и всех субъектов общественного контроля автономного округа», - обратилась к своим коллегам Ирина Максимова.
В ходе заседания члены Совета Общественной палаты утвердили рабочую группу по оценке эффективности деятельности общественных советов при исполнительных органах государственной власти автономного округа. Затем рассмотрели вопрос участия в общественной экспертизе проектов нормативных правовых актов согласно плану законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2021 год.
Тамара Мерова