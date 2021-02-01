Начался приём заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов на реализацию проектов, способствующих развитию культуры коренных народов Югры

- Русский
С 28 января по 12 марта 2020 года Департамент культуры Югры осуществляет прием заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета автономного округа на реализацию проектов, способствующих сохранению, развитию, популяризации фольклора, традиций, языка, народных промыслов коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Об этом сообщает Департамент культуры Югры.
Порядок предоставления гранта регламентируется приложением 14 государственной программы автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»
Конкурс проводится по номинациям:
– сохранение историко-культурного наследия обских угров;
– сохранение и развитие материальной культуры обских угров;
– сохранение и популяризация традиционных промыслов обских угров;
– сохранение и развитие фольклора обских угров;
– сохранение и развитие духовного наследия обских угров;
– формирование и развитие семейных ценностей, передача знаний культурного наследия и традиций;
– сохранение и развитие родных языков коренных малочисленных народов Севера.
В конкурсе на предоставление грантов могут принимать участие юридические лица, за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Размер гранта по каждой номинации составляет 420,0 тыс. рублей. Соискатель гранта должен обеспечить софинасирование проекта в размере не менее 5 % от общей суммы расходов на его реализацию(21,0 тыс. рублей).
Заявки принимаются в Департаменте культуры по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14 а, каб. 216, телефон: (3467) 360-143, доб. 2435, с 9 – 00 час. до 17 – 00 час., в понедельник до 18 – 00 час., обед с 13.00 час до 14.00 час.,
Конкурсная комиссия осуществляет отбор проектов по 5 бальной системе в соответствии с установленными в Порядке критериями. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, издает приказ о присуждении грана.
Департамент направляет победителям проект Соглашения для подписания до 13 апреля 2021 года.
Порядок, форма заявки, паспорта, сметы расходов, соглашения
о предоставлении гранта, а также полная информация об условия участия, порядке и критериях оценки проектов размещены на официальном сайте Департамента в разделе – Формы государственной поддержки – Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов, способствующих сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера – 2021 год (https://depcultura.admhmao.ru/formy-gosudarstvennoy-podderzhki/).
Источник: https://depcultura.admhmao.ru/