Начался приём заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов на реализацию проектов, способствующих развитию культуры коренных народов Югры

  • Русский
Начался приём заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов на реализацию проектов, способствующих развитию культуры коренных народов Югры
Фото Евгении ВьюткинойФото Евгении Вьюткиной
Фото Евгении Вьюткиной

С 28 января по 12 марта 2020 года Департамент культуры Югры осуществляет прием заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета автономного округа на реализацию проектов, способствующих сохранению, развитию, популяризации фольклора, традиций, языка, народных промыслов коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Об этом сообщает Департамент культуры Югры.

Порядок предоставления гранта регламентируется приложением 14 государственной программы автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»
Конкурс проводится по номинациям:

– сохранение историко-культурного наследия обских угров;

 –  сохранение и развитие материальной культуры обских угров;

– сохранение и популяризация традиционных промыслов обских угров;

– сохранение и развитие фольклора обских угров;

– сохранение и развитие духовного наследия обских угров;

– формирование и развитие семейных ценностей, передача знаний культурного наследия и традиций;

– сохранение и развитие родных языков коренных малочисленных народов Севера.

В конкурсе на предоставление грантов могут принимать участие юридические лица, за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Размер гранта по каждой номинации составляет 420,0 тыс. рублей. Соискатель гранта должен обеспечить софинасирование проекта в размере не менее 5 % от общей суммы расходов на его реализацию(21,0 тыс. рублей).

Заявки принимаются в Департаменте культуры  по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14 а, каб. 216, телефон: (3467) 360-143, доб. 2435,  с 9 – 00 час. до 17 – 00 час., в понедельник до 18 – 00 час., обед с 13.00 час до 14.00 час.,

Конкурсная комиссия осуществляет отбор проектов по 5 бальной системе в соответствии с установленными в Порядке критериями. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, издает приказ о присуждении грана.

Департамент направляет победителям проект Соглашения для подписания до 13 апреля 2021 года.

Порядок, форма заявки, паспорта, сметы расходов, соглашения
о предоставлении гранта, а также полная информация об условия участия, порядке и критериях оценки проектов размещены на официальном сайте Департамента в разделе – Формы государственной поддержки – Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов, способствующих сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера – 2021 год (https://depcultura.admhmao.ru/formy-gosudarstvennoy-podderzhki/).

 Источник: https://depcultura.admhmao.ru/

Фото Евгении ВьюткинойФото Евгении Вьюткиной
Фото Евгении Вьюткиной
Фото Евгении ВьюткинойФото Евгении Вьюткиной
Фото Евгении Вьюткиной
Пнд, 01/02/2021 - 10:08

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.