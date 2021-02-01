XXII Российско-Финляндский культурный форум планируется провести c 23 по 26 сентября 2021 года в Рязани (Россия)

- Русский
Российско-Финляндский культурный форум — эффективная рабочая площадка для прямого общения представителей двух культур. С 2000 года форум дает возможность организациям и деятелям культуры двух стран реализовать свои проекты в партнерстве, тем самым развивая международное сотрудничество и укрепляя культурные связи России и Финляндии. Одна из главных целей форума — способствовать развитию «культуры на местах» и поощрять международные кросс-культурные проекты.
Каждый год форум служит эффективной рабочей площадкой для прямого общения представителей двух культур, на которой самые разные учреждения культуры и предприниматели этой сферы могут разместить свою проектную заявку, найти партнеров по сотрудничеству из другой страны и получить шанс на стартовое финансирование. В этом году российские организации и культурные деятели подают свои заявки-предложения, а финские будут на них отвечать. По сложившейся практике, на предложения могут отвечать несколько партнеров.
ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА
Российско-финляндский культурный форум ежегодно проводится при поддержке и финансировании Министерства культуры Российской Федерации и Министерства образования и культуры Финляндии. Организацией форумов и подбором партнеров для двусторонних культурных проектов с российской стороны занимается Российский Фонд Культуры, а со стороны Финляндии — Общество «Финляндия-Россия».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА
Главная цель форума — способствовать развитию «культуры на местах» и поощрять международные кросс-культурные проекты. Форум помогает самым разным учреждениям и деятелям в сфере культуры найти потенциальных партнеров в соседней стране. Принять участие в деятельности форума могут все, кто готов к российско-финляндскому сотрудничеству в области культуры и искусства, и способны предложить свежие идеи для партнерских проектов.
Одна из основных задач форума — поддержка начатого сотрудничества между российскими и финскими организациями и проектами. Форум, который проводится поочередно в Финляндии и России, дает возможность прямой коммуникации как участникам, так и руководителям культурной сферы обеих стран.
#KULTFORUM В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Фейсбук — https://www.facebook.com/rfcforum
ВКонтакте — https://vk.com/rfcforum
ГРАФИК ПОДГОТОВКИ XXII РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКОГО КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА
1. Российские деятели выдвигают предложения по проектам на нашем сайте с 20 ноября 2020 по 28 февраля 2021.
2. Данные по партнерским проектам переводятся на финский язык не позднее 15 апреля 2021.
3. Финская сторона начинает поиск потенциальных финских партнеров в марте-апреле 2021 года. Финские деятели отвечают на предложения российской стороны на сайте kultforum.org. Данные по проектам будут готовы не позднее 31 мая 2021.
4. Данные по ответам финской стороны переводятся на русский язык не позднее 30 июня 2021.
5. Финская и русская стороны подтверждают партнерские пары и свое участие в культурном форуме до 30 июля 2021.
6. Проведение переговоров онлайн между партнерами весной-летом 2021.
7. XXII Российско-финляднский культурный форум будет проведен в Рязани с 23 по 26 сентября 2021.
Согласно решению российской и финской рабочих групп форума от организации принимается одно предложение по сотрудничеству. Общее количество принимаемых предложений и ответов на них ограничено до 300. Если предложений и ответов на них поступит меньше 300, организация может получить разрешение у координатора форума на подачу еще 1-2 предложений на один и тот же форум.