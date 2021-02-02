Продолжается приём заявок для участия в региональном конкурсе инициативных проектов

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявляет о проведении в 2021 году регионального конкурса инициативных проектов.
Конкурс проводится автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион».
В конкурсе принимают участие городские округа и муниципальные районы автономного округа с инициативными проектами жителей, имеющих для них приоритетное значение для решения вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых представлено органам местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Приём документов и заявок для участия в конкурсе осуществляется с 22 января 2021 года по 20 февраля 2021 года.
Проверка поданных для участия в конкурсе документов и заявок с 24 февраля 2021 года по 26 февраля 2021 года.
Онлайн-голосование для оценки инициативных проектов жителями с 1 марта 2021 года по 21 марта 2021 года.
Подготовка итогового рейтингового листа для рассмотрения Комиссией с 22 марта 2021 года по 23 марта 2021 года.
Рассмотрение и подписание итогового рейтингового листа Комиссией с 24 марта 2021 года по 26 марта 2021 года.
Определение победителей конкурса с 29 марта 2021 года по 31 марта 2021 года.
Заявка и документы для участия в конкурсе представляются в Центр «Открытый регион» в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных в информационной системе управления проектами инициативного бюджетирования автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.isib.myopenugra.ru.
Размер предоставляемой субсидии из бюджета автономного округа муниципальному образованию на реализацию инициативного проекта определяется отдельно по каждому инициативному проекту, ставшему победителем в конкурсе, исходя из оценки затрат на его реализацию, с учётом предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из бюджета автономного округа в объёме
не более 10 миллионов рублей.
Контактная информация для получения консультаций по вопросам проведения конкурса
Оператор конкурса: автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион».
Официальный сайт конкурса: isib.myopenugra.ru.
Адрес электронной почты: cibugra@or86.ru
Место нахождения: 628011, город Ханты-Мансийск, улица Комсомольская,
дом 31, кабинет 507.
Телефон: +7 (3467) 36-00-37, добавочные номера: 720, 721, 722.
Источник: https://depos.admhmao.ru