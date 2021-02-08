Эксперты ФАДН в Когалыме обсудят аспекты сохранения самобытных культур

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Круглый стол «Народные промыслы и этнотуризм как инструменты сохранения самобытных культур народов России» состоится в режиме видеоконференции на площадке администрации Когалыма 10 февраля в 16:00.
Организатором выступило Федеральное агентство по делам национальностей.
В числе участников мероприятия – представители правительства Югры, региональных департаментов культуры, внутренней политики, промышленности, ФАДН, «ЛУКОЙЛ», общественной организации «Спасение Югры» и другие.
В ходе круглого стола участники обсудят аспекты сохранения культурного наследия, пропаганды традиционной культуры, развития этнографического туризма, подключения социально ответственного бизнеса к этой работе, продвижения продукции народных промыслов на российский и международные рынки.
По словам экспертов, сегодня поддержка и развитие народных промыслов, этнотуризма приобретает особую актуальность в связи с ростом интереса к данным сферам деятельности. Как ожидается, активизация работы в этом направлении откроет новые возможности для поддержки отечественных производителей, популяризации этнотуризма в Югре и России на международном уровне.