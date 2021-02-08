Эксперты ФАДН в Когалыме обсудят аспекты сохранения самобытных культур

  • Русский
Эксперты ФАДН в Когалыме обсудят аспекты сохранения самобытных культур
фото взято из myopenugra.ruфото взято из myopenugra.ru
фото взято из myopenugra.ru

Круглый стол «Народные промыслы и этнотуризм как инструменты сохранения самобытных культур народов России» состоится в режиме видеоконференции на площадке администрации Когалыма 10 февраля в 16:00.

Организатором выступило Федеральное агентство по делам национальностей.

В числе участников мероприятия – представители правительства Югры, региональных департаментов культуры, внутренней политики, промышленности, ФАДН, «ЛУКОЙЛ», общественной организации «Спасение Югры» и другие.

В ходе круглого стола участники обсудят аспекты сохранения культурного наследия, пропаганды традиционной культуры, развития этнографического туризма, подключения социально ответственного бизнеса к этой работе, продвижения продукции народных промыслов на российский и международные рынки.

По словам экспертов, сегодня поддержка и развитие народных промыслов, этнотуризма приобретает особую актуальность в связи с ростом интереса к данным сферам деятельности. Как ожидается, активизация работы в этом направлении откроет новые возможности для поддержки отечественных производителей, популяризации этнотуризма в Югре и России на международном уровне.

info@admhmao.ru

фото взято из myopenugra.ruфото взято из myopenugra.ru
фото взято из myopenugra.ru
фото взято из myopenugra.ruфото взято из myopenugra.ru
фото взято из myopenugra.ru
Пнд, 08/02/2021 - 16:45

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.