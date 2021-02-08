Югорчан приглашают принять участие в литературном конкурсе «Герои великой Победы»

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Югорчан приглашают принять участие в литературном конкурсе «Герои великой Победы»

Всероссийский литературный конкурс «Герои великой Победы» продолжает прием заявок.

Она нацелен на сохранение и увековечивание памяти о героизме советских солдат, мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах.

Конкурс проводится в 5 этапов: первый – отборочный – до 1 мая; второй этап – определение полуфиналистов – до 10 июня; третий – определение финалистов – до 25 июля; четвертый – определение победителей – до 1 сентября; награждение победителей состоится в ходе пятого этапа, запланированного к проведению до 25 декабря. Судейская коллегия назовет имена лучших в номинациях «Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Проба пера», «Рисунок», «Песня».

Заявки на участие принимаются до 1 мая на официальном сайте проекта. Здесь же можно ознакомиться с положением о конкурсе.

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Пнд, 08/02/2021 - 16:55

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