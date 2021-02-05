Представители 7 государств – участники открытого конкурса микрофильмов «Человек. Поступок. Жизнь»

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Свыше 80 творческих работ поступило для участия в первом этапе открытого конкурса микрофильмов «Человек. Поступок. Жизнь», организованного в рамках международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».
В числе участников – студенты, выпускники, преподаватели театральных и кинематографических вузов, учащиеся детских киностудий, киношкол, медиацентров, домов творчества из Болгарии, Египта, Израиля, Ирана, Луганской Народной Республики, России, Франции.
Главная идея конкурса – объединить на одной площадке профессионалов и любителей киносъемки для формирования в информационном пространстве системы продвижения идей социальной ориентированности, добровольчества при помощи кинематографических средств художественной выразительности.
С 12 марта по 1 июня на сайте фестиваля «Дух огня» состоится интернет-голосование по выбору лучшей работы. Заседание конкурсного жюри пройдет не позднее 17 августа. Результаты творческого состязания будут объявлены 20 августа на церемонии открытия международного фестиваля.