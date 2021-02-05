В Югре снимают фильмы о жизни коренных народов

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В Югре снимают фильмы о жизни коренных народов
Фото: РИЦ "Югра"Фото: РИЦ "Югра"
Фото: РИЦ "Югра"

Фильмы о жизни народов ханты и манси снимает съёмочная группа Всероссийского этнографического проекта «Земля людей», реализуемого на канале «Культура». Он рассказывает о сохранении культуры, традиций, быта и языка коренных народов. Его главная цель – популяризация знаний о народах России.

Югра стала одиннадцатой территорией, вошедшей в российскую этнокультурную антологию проекта. Съёмочная группа уже побывала в Сургутском районе, где снимала фильм о традиционном укладе жизни народов ханты. 

О деталях проекта, самых ярких моментах съёмок и впечатлениях столичных документалистов на площадке РИЦ «Югра» рассказала продюсер проекта Анна Коряковцева.

– Мы работаем над созданием двух фильмов о народах ханты и манси, которые планируем показать на телеканале «Культура». В Сургутском районе состоялись съёмки о жизни народа ханты. О народе манси мы будем снимать в Берёзовском районе. Мы собираемся вылететь в Берёзово, а оттуда в Саранпауль. Точка базирования у нас село Саранпауль, а оттуда уже будем выезжать на места съёмок. Сейчас ведём переговоры, конечно, многое будет зависеть от погодных условий, –  поделилась Анна Коряковцева.   

Говоря о съёмках в Сургутском районе, она отметила, за время реализации этнографического проекта они успели побывать во многих уголках России, но нигде не видели такого количество снега. По словам Анны, было интересно работать с хантами, они подкупали своей открытостью и душевным гостеприимством.

– Хантам каким-то образом, получается совместить современные достижения с сохранением традиционного уклада жизни, в которых когда-то жили их предки. Такого близкого и контрастного соединения, я ещё не встречала. Мы были на стойбище, с одной стороны, есть телевизор и электростанция, а с другой стороны, они рассказывают, как мама учила, есть ниточка из оленьих жил, есть иголочка и другие традиционные вещи. И если их попросят всё это заменить на более современные вещи, они вряд ли согласятся это сделать, и будут правы. Вот эта разница между телевизором и ниточкой из оленьих жил очень большая, но они на одном пятачке. Мы  будем двигаться вперед, но ханты свои базовые традиции с определенной упертостью будут сохранять. И меня это восхищает, – поделилась Анна Коряковцева.     

Людмила Теткина       

Фото: РИЦ "Югра"Фото: РИЦ "Югра"
Фото: РИЦ "Югра"
Фото: РИЦ "Югра"Фото: РИЦ "Югра"
Фото: РИЦ "Югра"
Втр, 09/02/2021 - 12:09

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