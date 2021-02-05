Вручение наград за вклад в борьбу с коронавирусом

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5 февраля 2021 года в Государственном художественном музее г. Ханты-Мансийска состоялась церемония вручения государственных наград, почётных грамот президента России и губернатора автономного округа.
Обращаясь к собравшимся, глава региона Наталья Комарова отметила: «Каждый из вас делает всё, чтобы наш регион, страна, Родина были сильными. Ценю ваш труд, талант и преданность югорской земле».
За большой вклад в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд и высокий профессионализм медалью Луки Крымского была награждена медсестра детского инфекционного отделения окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийска Софья Королёва. За время пандемии она оказала помощь более 340 пациентам.
Заведующая инфекционным отделением для взрослых окружной клинической больницы Наталья Конева за профессионализм, проявленный в борьбе с Covid-19, была награждена почётной грамотой президента России. За короткий срок ей удалось развернуть ковидный госпиталь, за время пандемии она оказала медпомощь более 450 югорчанам.
Благодарственное письмо от министра экономического развития Российской Федерации за активное участие во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая практика и управление муниципальными финансами» получил глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин.
Почётное звание «Заслуженный работник образования автономного округа» было присвоено директору департамента образования г. Ханты-Мансийска Юрия Личкуну.
За личные заслуги в организации своевременного и качественного оказания помощи горожанам почётное звание «Почётный работник социальной защиты населения» было присвоено начальнику отдела реализации социальных программ и иных выплат населению службы социальной поддержки населения Елена Ровченя.
Звания «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа» были удостоены: руководитель ансамбля «Солисты Югры» Михаил Пасхальский, А также артисты Ирина Пасхальская и Юрий Сорокин.
За слаженную работу в период пандемии также были награждены почётными грамотами губернатора: председатель регионального отделения Русского географического общества Михаил Савченко, технический директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Скупов, заместитель директора департамента образования г. Ханты-Мансийска Оксана Фёдорова, старший мастер по ремонту и обслуживанию трансформаторных подстанций Ханты-Мансийских городских электрических семей Александр Черемисин.
Людмила Гурьева