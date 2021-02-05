Три новых образовательных объекта получит Берёзовский район в 2021 году

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Заседание штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства в режиме видеоконференцсвязи провела губернатор Югры Наталья Комарова.
В ходе мероприятия было отмечено, что в Березовском районе в рамках государственной и муниципальной программ развития образования ведется строительство 3 новых учреждений.
«В селе Няксимволь Березовского район ведется реконструкция здание поселковой больницы под детский сад на 40 мест. Готовность объекта высокая – 96%. Основные виды работ завершены. Оборудование, мебель в полном объеме доставлены на объект, ведутся их сборка и монтаж», – подчеркнула Наталья Комарова.
В продолжение разговора губернатора акцентировала внимание участников заседания на строящемся в поселке Теги образовательно-культурном комплексе, включающем школу на 100 мест, актовый зал на 100 человек. «Строительно-монтажные работы здесь выполнены на 98,2% в соответствии с графиком. По муниципальному контракту ввод объекта запланирован на июнь 2021 года», – сказала глава региона.
В настоящий момент на объекте завершены работы по устройству систем вентиляции, дымоудаления, видеонаблюдения, наружного освещения. Заменены оконные блоки на путях эвакуации, установлена дизель-генераторная установка. На объекте работают 7 человек. Ведутся внутренние электромонтажные работы, работы по монтажу системы внутреннего противопожарного водоснабжения.
«Что касается строительства образовательно-культурного комплекса в Хулимсунте, объем выполненных строительно-монтажных работ составил 78,6%. Здесь расположится школа на 140 мест, детская школа искусств на 75 мест. Срок ввода объекта в эксплуатацию – август 2021 года», – отметила Наталья Комарова.
При этом губернатор поручила главе Березовского района Владимиру Фомину реализовать весь комплекс мер, чтобы образовательные организации приняли учащихся 1 сентября: «Необходимо ввести объекты в эксплуатацию и своевременно провести мероприятия, связанные с лицензированием».
Участники заседания также рассмотрели ход строительства окружного сборного пункта в Пыть-Яхе, возводимого в рамках реализации государственной программы «Развитие образования». Он рассчитан на 300 человек.
«Работы ведутся в соответствии с графиком. Общая готовность – 38 процентов. Срок ввода в эксплуатацию – ноябрь», – констатировала Наталья Комарова.
По словам директора регионального управления капитального строительства Эдуарда Алексеенко, одновременно строятся здания административного корпуса, общежития на 100 мест, столовой, спортивного корпуса, гаража для техники, газовой котельной. На строительной площадке задействованы 36 специалистов.
«В Сургуте строится средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне 33. На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 39 процентов. Ввод объекта в эксплуатацию должен быть обеспечен в 2021 году», – констатировала Наталья Комарова.
Исполняющая обязанности главы Сургута Анна Томазова рассказала, что в настоящее время ведется монтаж оконных конструкций, вентиляционной системы. На стройплощадке работают 62 человека. 10 марта будут подключено тепло, увеличена численность работников. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август.
Помимо этого, участники заседания оценили ход строительства водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-3 в Пыть-Яхе. Глава города Александр Морозов рассказал, что работа на объектах идет по графику: готовность ВОС-1 составляет 82,6%, ВОС-3 – 75,9%. На ВОС-3 работают 23 человека, 5 единиц техники. Осуществляется монтаж фундамента под дымовую трубу котельной, устройство полов главного корпуса.
«Необходимо своевременно проводить все подготовительные мероприятия, чтобы запуск объектов в эксплуатацию не затянулся. Принимайте все решения в соответствии с действующим законодательством», – поручила главе муниципалитета Наталья Комарова.
Источник: https://admhmao.ru/