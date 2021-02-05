Югорчан приглашают к участию в первой окружной школе начинающего фермера

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Югорчан приглашают к участию в первой окружной школе начинающего фермера

Регистрация участников первой в Югре школы начинающего фермера «Я – фермер» (в формате онлайн стартовала в регионе. Она продлится до 26 февраля.
Само мероприятие состоится в марте и будет направлено на развитие фермерства в автономном округе, просвещение сельского населения о существующих механизмах государственной поддержки в области развития сельского хозяйства, оказание поддержки проектам молодых предпринимателей в сфере агропромышленного комплекса.
Участниками онлайн-школы могут стать югорчане, желающие развить собственный бизнес, переквалифицироваться, молодые фермеры, главы крестьянско-фермерских хозяйств.
В ходе обучения они смогут получить набор знаний по разработке и реализации устойчивого бизнес-проекта в сельском хозяйстве. В течение месяца сертифицированные бизнес-тренеры и эксперты в области агропромышленного комплекса расскажут об основах предпринимательской деятельности, тонкостях ведения бухгалтерии, особенностях налогового законодательства, формировании маркетинговой стратегии, возможностях кооперации. В программе онлайн-школы – встреча с представителями федеральных торговых сетей, финансовых организаций «Россельхозбанк» и «Сбербанк».
Все разработанные в процессе обучения проекты получат консультационное сопровождение для участия в грантовом конкурсе «Агростартап», возможность получить льготные займы в «Россельхозбанке», Югорской микрокредитной компании.
Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефону в Ханты-Мансийске: +7-346-738-85-75, а также посредством e-mail: sir@fondugra.ru.

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Ср, 10/02/2021 - 11:09

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