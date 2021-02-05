32 года назад вышел первый номер газета «Луима сэрипос»

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32 года назад вышел первый номер газета «Луима сэрипос»

Первый номер мансийской газеты «Луима сэрипос» был издан 11 февраля 1989 года. До её создания материалы на мансийском языке периодически издавались в хантыйской газете «Ленин пант хуват» (По Ленинскому пути). Их писали студенты педагогического училища Иван Меров, Степан Гоголев, Владимир Меров, Сергей Ромбандеев и многие другие. В газете печатались  очерки, заметки известного мансийского фольклориста и скульптора из деревни Ломбовож Березовского района Пётра Ефимовича Шешкина. Это был человек неординарного таланта, с присущим ему чувством справедливости писал о том, что каждый человек должен найти себя в жизни. Перелистывая архивы газет, можно проследить, как менялось время и вместе с ним жизнь малочисленного народа.

В 1970-80-е годы манси не всегда могли прочитать статьи на родном языке в хантыйской газете, поэтому вопрос об отдельном издании стал подниматься всё чаще. Инициатором создания мансийской газеты стали: кандидат педагогических наук Клавдия Васильевна Афанасьева, редактор газеты «Ленин пант хуват» (позднее переименованной в «Ханты ясанг») Мария Кузьминична Волдина, мансийский поэт Юван Николаевич Шесталов и многие другие представители национальной интеллигенции. Так появилась газета «Луима сэрипос».

В течение нескольких последующих лет газета выходила на двух полосах два раза в месяц. Только в конце декабря 1990 года был сформирован штат газеты «Луима сэрипос», на полставки были приняты Наталья Васильевна Сайнахова и Альбина Романовна Станиславец. Им помогали Клавдия Васильевна Афанасьева, Никита и Раиса Партановы и другие. В газете публиковались статьи Евдокии Ивановны Ромбандеевой, Леонида Тарасовича Костина, Светланы Алексеевны  Поповой, а также стихи Ювана Николаевича Шесталова, Андрея Семёновича Тарханова, рассказы и сказки известной сказительницы Анны Митрофановны Коньковой. Свои материалы из Березовского района присылали Николай Михайлович Садомин, Анфиса Михайловна Хромова, Светлана Динисламова.

Сегодня в мансийской газете «Луима сэрипос» работают шесть журналистов: Галина Кондина, Валентина Узель, Светлана Ромбандеева, Тамара Мерова, Людмила Теткина и Николай Меров. Они информируют своих читателей о политических, культурных событиях, происходящих в Югре и в финно-угорском мире. Знакомит с жизнью коренных народов, проживающих в стойбищах, в малых поселениях, а также в городах и больших поселках. Все национальные и традиционные обрядовые праздники, проводимые в Югре, находят свое отражение в печатном издании. Журналисты освещают социально-экономические вопросы, поднимают проблемы коренных малочисленных народов Югры, содействуют их решению, также освещают темы сохранения, развития языков и культуры обских угров.

 Сегодня печатное издание на языке народа манси выходит два раза в месяц на 16 полосах. Тираж газеты составляет 1750 экземпляров. Рассылка и доставка газет осуществляет на счет субсидии, выделяемого из бюджета округа. 

Также необходимо добавить, в настоящее время статьи журналистов газеты «Луима сэрипос»  можно прочитать в сетевом издании «Ханты Манси Мир» мансийском и русском языках.

Людмила Теткина

 

Чт, 11/02/2021 - 09:58

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