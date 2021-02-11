Борис Хохряков посетил объекты Белоярского района

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10 февраля Председатель Думы округа Борис Хохряков побывал в Белоярской районной больнице, встретился с врачами, медсестрами, пообщался с ними, подарил подарки, вручил сертификаты на горячее питание тем, кто работает в «красной зоне».
Далее спикер побывал в новом, пока еще не введенном в эксплуатацию детском саду «Звездочка», который, действительно станет ориентиром того, какими должны быть детские дошкольные учреждения в 21 веке. После пообщался с журналистами муниципальных и окружных средств массовой информации, поделился впечатлениями.
«Прежде всего, от себя лично и всех жителей округа я поблагодарил докторов, специалистов больницы за ту работу, которую они на протяжении года в условиях пандемии оказывают, – сказал спикер. – Потому что показатели заболеваемости в Белоярском районе – одни из самых наименьших по автономному округу. Конечно, во многом это заслуга докторов. Поэтому мы от регионального отделения «Единой России» оказываем различную поддержку».
Борис Хохряков рассказал, что в первые месяцы, когда пандемия началась, медики испытывали необходимость в защитных костюмах для работы в ковидных зонах, респираторах. Члены партии «Единая Россия» из Югры собрали более семи миллионов рублей и купили всё необходимое, распределили по больницам округа, в том числе и в Белоярский район.
Кроме этого, запустили акцию «Спасибо докторам», в рамках которой по всему округу обеспечивают медиков транспортом, организовывают чайные наборы, горячее питание, оказывают помощь детям докторов, которые лечат больных коронавирусной инфекцией, обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Кроме этого, в округе по линии партии «Единая Россия» работает волонтерский центр с 24 марта прошлого года. За это время в него обратилось более 27 тысяч югорчан. Подавляющее число вопросов решено.
«Мы будем продолжать делать это столько, сколько понадобится родной Югре», – заверил спикер окружной Думы. Также журналисты поинтересовались впечатлениями Бориса Хохрякова о новом детском саде, который он осмотрел в первой половине дня.
«Я за свою жизнь, работая и главой Нижневартовского района, и мэром Нижневартовска, Председателем Думы округа, побывал и открывал сотни детских садов, – сказал Борис Сергеевич. – Но, такого сада я ещё не видел. Не случайно Белоярский район называют эксклюзивным. И вот этот проект он уникальный и штучный. Он напоминает детский сад будущего. В одной комнате совмещены элементы для переодевания ребенка, тут же он играет, ест, спит. Причём, всё это элементарно трансформируется. Здесь есть то новое, чего в обычных детсадах нет. Мы привыкли к бассейнам, спортзалам. Но, здесь будет смонтирована даже ультрафиолетовая сауна.
Это крайне необходимо ребенку здесь, на Севере, когда мы все ограничены в приеме солнечных лучей. Здесь автоматизированная система инженерных сетей, постоянно поддерживается по необходимым параметрам температуры воздуха. Хорошая система тепло- и водоснабжения, приточно-вытяжная вентиляция. Без преувеличения скажу, что уникальный детский сад и он станет примером для дальнейшего строительства, как архитектурного решения, технологических, организационных моментов. С удовольствием приедем на его открытие», – подчеркнул Председатель окружной Думы.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа