Татьяна Гоголева: «Рост стоимости продуктов питания – касается каждой семьи»

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Актуальные вопросы сдерживания роста цен и поддержки бизнеса в условиях пандемии - на контроле депутатов Государственной Думы
9 февраля в Государственной Думе РФ состоялся «правительственный час», где выступил Министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Главной темой выступления Министра стали меры, принимаемые в связи с ростом цен на продовольственные товары.
В повестку вошли важнейшие вопросы восстановления и дальнейшего развития экономики страны, а также поддержки граждан и бизнеса в изменившейся в связи с пандемией коронавируса экономической ситуации.
Максим Решетников сообщил, что в новых условиях экономика страны показала свою устойчивость, а бизнес - высокую адаптивность к работе.
«Повлияли оперативно принятые по поручению Президента меры, направленные на поддержку граждан и бизнеса, – сказал Максим Решетников, – В условиях снижения доходов в 2020 году бюджетные расходы не сокращались, а увеличивались. Расходы федерального бюджета выросли на 25%».
Благодаря принятым мерам самые уязвимые категории населения и те, кто потерял работу, были поддержаны социальными выплатами.
Министр рассказал, что для сдерживания роста цен Правительством РФ был выработан ряд мер. Так, Минпром и Минсельхоз в декабре 2020 года заключили соглашение с производителями и торговыми сетями об ограничении цен на подсолнечное масло и сахар. До конца I квартала оптовые цены на сахар не должны превышать 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр, розничные — 46 и 110 рублей соответственно.
«Вопросы роста стоимости продуктов питания касаются каждой семьи, - отметила депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева, - Зачастую предприниматели все свои издержки перекладывают на покупателей. Для Югры это особенно актуально. У нас на Севере много привозной продукции. Есть особенности ценообразования из-за сезонной транспортной доступности. Цены на товары первой необходимости в труднодоступных сельских территориях выше, чем в городах. Важно отрегулировать эти вопросы, чтобы люди могли покупать продукты по адекватным ценам, а малый и средний бизнес при этом – получать прибыль. Также в нашем округе необходимо продолжать работу по поддержке развития малого и среднего бизнеса, в том числе - предпринимательства коренных малочисленных народов Севера, основанного на традиционных промыслах таежников».
В ХМАО-Югре действует ряд грантов и субсидий для предпринимателей из числа коренных жителей округа. Так, компенсируется часть затрат на приобретение материально-технических средств и на приобретение северных оленей, предоставляется субсидия на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, выделяются гранты на развитие проектов по оленеводству, сбору и переработке дикоросов, развитию этнотуризма.
Фракция «Единой России» в Государственной Думе поддерживает инициативы продлить на текущий год ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса - в частности, налоговые каникулы и отсрочку по страховым взносам. Вместе с тем, по мнению фракции, необходимо выработать дополнительные механизмы поддержки предпринимателей. Например, расширить меры государственной поддержки индивидуальных предпринимателей и самозанятых с одновременным распространением на них части гарантий трудового законодательства.
Татьяна Гоголева отметила: «Наш округ стал одним из пилотных регионов, в которых реализуется 10-летний эксперимент по внедрению механизма самозанятости. Первый год реализации этого проекта показал привлекательность такого налогового режима для людей, которые раньше работали «на себя», без официального оформления. В январе прошлого года зарегистрированных самозанятых граждан в Югре было меньше тысячи, а сейчас - порядка 18 тысяч».
В 2021 году в Югре на поддержку бизнеса направят более 1,2 млрд. рублей.
Субсидии получат не менее 15 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ирина Пономарева, помощник депутата ГД Гоголевой Т.С. на общественных началах