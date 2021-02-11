Проголосовать за объекты благоустройства можно будет на единой онлайн- платформе

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С 26 апреля по 30 мая в России пройдет голосование за объекты благоустройства на 2022 год. Для удобства граждан Минстрой России и АНО «Диалог Регионы» запускают единую для всей страны онлайн-платформу
«Мы запускаем единую онлайн-платформу для голосования по подбору территорий для благоустройства. Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона», – сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.
Чтобы проголосовать, требуется зайти на платформу и выбрать свой регион. Далее можно отдать свой голос в пользу одной из предложенных общественных территорий.
Голосование будет доступно для жителей конкретного региона по месту их регистрации. Сделать свой выбор могут все россияне в возрасте от 14 лет.
Как отмечают в Минстрое, главные преимущества платформы: доступность голосования, прозрачный выбор территорий, обмен данных с существующими региональными платформами. Онлайн-голосование особенно актуально на фоне ситуации с коронавирусом: сделать свой выбор безопасно и легко.
В настоящий момент идёт наполнение платформы информацией – списком объектов благоустройства в муниципалитетах. Голосование стартует 26 апреля.
«Мы хотим сделать так, чтобы можно было выбирать объекты в каждом регионе, чтобы была единая база знаний, и чтобы каждый год в каждом городе, где происходит такое голосование, архив накапливался, и можно было посмотреть, что было сделано, что будет сделано и как идет процесс», - отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.
К информированию граждан о работе платформы привлекут волонтеров, которые будут работать с планшетами для голосования в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и общественных местах, то есть проголосовать за объекты благоустройства можно будет и через них.
Отметим, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется в России с 2019 года. За период реализации проекта в Югре благоустроено 124 общественные территории. В 2021 году планируется благоустроить 55 общественных территорий, в числе которых 4 проекта – победители всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это Когалым, Нягань, Покачи и Урай.
Напомним, в прошлом году Нягань одержала победу в федеральном конкурсе с проектом «Парк в микрорайоне № 13 жилого района Центральный», Когалым – с проектом «Набережная Ингу-Ягун», Урай – с проектом «Набережная реки Конда имени Александра Петрова», Покачи – с проектом «Озеро Молодежное».
В текущем году на реализацию мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» в Югре планируется направить 810 миллионов рублей, включая федеральные средства в сумме 454 миллиона.