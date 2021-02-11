Татьяна Гоголева: «Усиление позиций закона об окружающей среде считаю давно назревшей мерой»

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Депутаты ввели термин «экологическая информация». Теперь граждане смогут узнавать о состоянии окружающей среды из открытых источников.
10 февраля во втором чтении приняты поправки в Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Депутат Государственной Думы РФ Татьяна Гоголева рассказала об актуальности законопроекта.
Во-первых, законопроект о доступности экологической информации обяжет предприятия предоставлять соответствующие сведения, а федеральные, региональные и местные органы власти должны будут публиковать эти данные в открытых источниках в интернете. Во-вторых, свободный доступ к таким сведениям получит любой гражданин страны. Представители общественности, СМИ, экологи, эксперты, все заинтересованные граждане смогут ознакомиться с информацией о состоянии окружающей среды, почвы, водоемов, качестве питьевой воды, вредных выбросах, уровне радиационного фона, о системе обращения с отходами в своем регионе.
«Экология для меня - очень чувствительная тема. Вероятно, правы этнологи, утверждающие, что у коренных народов физическая связь с родной землёй, с окружающим природным миром. Вопросы открытости данных по состоянию экологии - это назревшая тема и в мировой повестке. Человечество уже давно ощущает климатические изменения, нарушение ритма жизни животного мира, загрязненность всех экосистем. Раньше в законодательстве отсутствовал термин «экологическая информация». В приоритете были промышленность и бизнес. А теперь все органы власти обязаны разместить в открытом доступе информацию о воздухе, которым мы дышим, о воде, которую мы пьем. Причем этот перечень можно расширять. Запретили такую информацию закрывать законом о коммерческой тайне. Все эти меры, на мой взгляд, послужат справедливому решению экологических вопросов», – прокомментировала депутат Государственной Думы от ХМАО-Югры, член фракции «Единая Россия» Татьяна Гоголева.
Напомним, что данный законопроект был внесен в Госдуму в июне 2019 года, но после первого чтения потребовал значительных доработок. В конце января 2021 года комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды рекомендовал его ко второму чтению.
В третьем чтении проект закона планируют рассмотреть 16 февраля.
Ирина Пономарева, помощник депутата ГД на общественных началах