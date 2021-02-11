Татьяна Гоголева: «Усиление позиций закона об окружающей среде считаю давно назревшей мерой»

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Татьяна Гоголева: «Усиление позиций закона об окружающей среде считаю давно назревшей мерой»

Депутаты ввели термин «экологическая информация». Теперь граждане смогут узнавать о состоянии окружающей среды из открытых источников.

10 февраля во втором чтении приняты поправки в Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Депутат Государственной Думы РФ Татьяна Гоголева рассказала об актуальности законопроекта.

Во-первых, законопроект о доступности экологической информации обяжет предприятия предоставлять соответствующие сведения, а федеральные, региональные и местные органы власти должны будут публиковать эти данные в открытых источниках в интернете. Во-вторых, свободный доступ к таким сведениям получит любой гражданин страны. Представители общественности, СМИ, экологи, эксперты, все заинтересованные граждане  смогут ознакомиться с  информацией о состоянии окружающей среды, почвы, водоемов, качестве питьевой воды, вредных выбросах, уровне радиационного фона, о системе обращения с отходами в своем регионе.

«Экология для меня - очень чувствительная тема. Вероятно, правы этнологи, утверждающие, что у коренных народов физическая связь с родной землёй, с окружающим природным миром. Вопросы открытости данных по состоянию экологии - это назревшая тема и в мировой повестке.  Человечество уже давно ощущает климатические изменения,  нарушение  ритма жизни животного мира, загрязненность всех экосистем. Раньше в законодательстве отсутствовал термин «экологическая информация». В приоритете были промышленность и бизнес. А теперь все органы власти обязаны разместить в открытом доступе информацию о воздухе, которым мы дышим, о воде, которую мы пьем. Причем этот  перечень можно расширять. Запретили такую информацию закрывать законом о коммерческой тайне.  Все эти меры, на мой взгляд, послужат справедливому решению экологических вопросов», – прокомментировала депутат Государственной Думы от ХМАО-Югры, член фракции «Единая Россия» Татьяна Гоголева.

Напомним, что данный законопроект был внесен в Госдуму в июне 2019 года, но после первого чтения потребовал значительных доработок. В конце января 2021 года комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды рекомендовал его ко второму чтению.

В третьем чтении проект закона планируют рассмотреть 16 февраля.

Ирина Пономарева, помощник депутата ГД на общественных началах

Чт, 11/02/2021 - 16:51

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