Этнографические туры стали визитной карточкой Югры

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10 февраля в г. Когалым прошел круглый стол «Народные промыслы и этнотуризм как инструменты сохранения самобытных культур народов России». Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам национальностей, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ПАО «Лукойл».
Основными темами обсуждения на круглом столе стали - сохранение нематериального культурного наследия народов России в сфере искусства и народного творчества, развитие въездного туризма в Когалыме, развитие народных художественных промыслов в Российской Федерации и Югре, продвижение продукции народных промыслов на российский и международный рынки, народные промыслы и этнотуризм, как инструменты сохранения самобытной культуры народов России.
В качестве экспертов круглого стола приняли участие представители общественных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также организации туристской индустрии Югры.
Позитивные практики Югры в этом направлении представили президент общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Людмила Александровна Алферова, исполняющая обязанности начальника Управления туризма Департамента промышленности автономного округа Рещикова Юлия Борисовна.
Опыт Югры представлен в реализации крупных проектов -¬¬¬ таких как Арт-парк «Этноград» с игровым пространством «Йонтэх» (в переводе с хантыйского – детство), а также организация детского отдыха на базе этнических стойбищ с проведением специализированных смен: мастеровая, языковая и фольклорная – «Самутнел» в Белоярском районе, «Мань Ускве» и «Сорни Сэй» в Березовском районе.
Этнография для югорских туристов включает в себя возможность знакомства с историей, культурой, ремеслами и бытом коренных народов Севера в этнографических музеях автономного округа, и предоставляет возможность гостям округа погрузиться в аутентичную среду бытования народов Севера. Туристские программы этнографической направленности включены в Реестр этнографических туров, программ и маршрутов, который сегодня включает 47 программ.
Участники круглого стола отметили актуальность поднятых вопросов и необходимость дальнейшего развития и поддержки проектов в сфере этнотуризма на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, в том числе с участием промышленных предприятий.
Источник: https://kmns.admhmao.ru/