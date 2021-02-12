«Обрядовые ритуалы в музейном пространстве. Практика. Особенности. Ограничения». Этнографические посиделки

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Время стремительно, его бег неуловим. Внезапно осознаешь, что уже далеко позади зимнее солнцестояние и мы продолжаем двигаться от темной (мужской) половины года к светлой (женской).
Наступает время, когда птицы в теплых краях слышат февральский свист ветра, чувствуют поворот природы к весне и начинают думать о прилете в северные края. Время, когда рыба набирает икру. Время, когда обращаются к высшим силам с просьбами, чтобы рыба и звери хорошо размножались, чтобы были здоровы и благополучны дети… Это время, когда проводят обряд угощения Луны ’Тылащ пориʻ.
Музей «Торум Маа» в 2011 году реконструировал семейный обряд приношения Луне ’Тылащ пориʻ в городской среде и с тех пор ежегодно проводит на своей главной площадке – экспозиции под открытым небом.
Зафиксированный еще А. Каннисто в 1906 году у манси Нижней Сосьвы, бытующий у хантов Усть-Казымского Приобъя, сегодня обряд проводят и в других территориях Югры. «Нарождение луны» уже несколько лет встречают в историко-культурном центре «Старый Сургут», проводится обряд в разных территориях Березовского и Белоярского районов…
Настало время осознать и зафиксировать территорию проведения обряда в современных условиях, поговорить об особенностях его организации и проведения в каждой из них, расширить свои знания, обменяться опытом.
Эти вопросы станут темой обсуждения на этнографических посиделках «Обрядовые ритуалы в музейном пространстве: Практика. Особенности. Ограничения», которые состоятся 18 февраля 2021 года в 15:00 по местному времени в формате онлайн.
Ссылка для подключения к обсуждению ZOOM: https://zoom.us/j/4500682671?pwd=TEVQYTZPMkNQNEJsVGVXZDZVcW1UT09 (идентификатор конференции: 450 068 2671; код доступа: t773587).
Прямая трансляция в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/torummaa
Ждем всех заинтересованных в прямом эфире.
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