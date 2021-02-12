Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» исполнилось 30 лет

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12 февраля 1991 года Совет народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области принял решение о создании Объединённой редакции газет на языках ханты «Ханты ясанг» и манси «Луима сэрипос». Главным редактором редакции была назначена хантыйская поэтесса Мария Кузьминична Волдина.
Целью создания редакции стало систематическое и объективное информирование населения Ханты-Мансийского автономного округа об актуальных проблемах и событиях в политической, социально-экономической, культурной жизни и истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российской Федерации посредством производства и выпуска средств массовой информации на языках ханты и манси. Публикация сообщений и материалов, содержащих общественно значимые сведения, затрагивающие интересы коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также жизни и деятельности родственных финно-угорских народов, народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
С мая 2002 года редакцию возглавила кандидат педагогических наук Раиса Германовна Решетникова. В 2005 году многие журналисты национальных газет вступили в Российскую ассоциацию финно-угорских журналистов и Союз журналистов России.
С 2005 года газеты «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» размещались в электронной финно-угорской библиотеке и с 2007 года на портале округа «Образование»: www.eduhmao.ru и на субпортале «Коренные народы Севера»: sever.eduhmao.ru Правительства Ханты-Мансийского автономного округа. С января 2017 года газеты размещаются на сайте ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bookchamber.ru, на сайте Российской государственной библиотеки oek.rsl.ru, а также на сайте Государственной библиотеки Югры.
С 2013 года национальные газеты стали размещаться на сайте учреждения в электронной версии и на трёх языках: хантыйском, мансийском и русском www.khanty-yasang.ru. На страницах газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» посетители сайта в полном объёме могут прочитать газетные статьи и просмотреть фотографии.
С 2015 года творческие сотрудники редакции начали работать над новым проектом «Юный корреспондент», главная цель которого – подготовка журналистских кадров для национальных печатных СМИ. Обучающие семинары прошли в образовательных организациях Белоярского, Берёзовского, Ханты-Мансийского районов. Итогами работы проекта стали детские приложения в газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
Журналисты национальных газет ежегодно проводят детские конкурсы с целью сохранения и популяризации хантыйского, мансийского и ненецкого языков.
С сентября 2018 года временно исполняющей обязанности директора Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» назначена Галина Рудольфовна Кондина.
Сайт редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2019 году был переименован в интернет-СМИ «Ханты Манси Мир», сегодня это сетевое издание. Объединённая редакция национальных газет стала его учредителем. Данное СМИ 25 ноября 2019 года официально зарегистрировано в Роскомнадзоре.
Коллектив редакции газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» ежегодно принимает участие в окружном форуме «Информационный мир Югры», а также в конкурсах «Думать по-югорски», «Журналист года», в конкурсе журналистских работ на языках коренных малочисленных народов Севера «Мыслящие люди», во Всероссийском конкурсе «СМИротворец» и др.
Сегодня в газете «Ханты ясанг» работают Надежда Ильинична Вах (Молданова), Надежда Владимировна Рагимова (Новьюхова), Людмила Тихоновна Гурьева (Шульгина), Владимир Егорович Енов, Ирина Владимировна Самсонова (Новьюхова), Ульяна Алексеевна Данило (Молданова), Пётр Тимофеевич Молданов. В газете «Луима сэрипос» работают Галина Рудольфовна Кондина (Мерова), Валентина Васильевна Узель (Хозумова), Тамара Сергеевна Мерова, Людмила Ильинична Теткина (Алгадьева), Светлана Матвеевна Ромбандеева, Николай Савельевич Меров.
Газеты «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» получает каждая хантыйская и мансийская семья, школы, музеи, библиотеки, Центры культуры и другие учреждения округа. Их знают во многих странах мира, тексты газет используют в исследовании финно-угорские учёные. Пока живы язык и культура коренных малочисленных народов Югры, будут востребованы и газеты.
Роль национальных изданий сегодня неоценима. Именно журналисты объединённой редакции вносят весомый вклад в дело сохранения, популяризации и пропаганды языков титульных народов автономного округа. Сегодня каждый из журналистов редакции не просто журналист, все они являются носителями и исследователями древнейшей культуры своего народа, транслирующими свои знания на страницах газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» и во всемирной паутине в сетевом издании «Ханты Манси Мир».
Надежда Рагимова