В Югре с 01 января 2021 года вырос МРОТ

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Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2021 года увеличен минимальный размер оплаты труда и установлен в размере 12 792 рублей в месяц (далее по тексту – МРОТ).
С учетом применения различных размеров районных коэффициентов, установленных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с 1 января 2021 года в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе ежемесячная заработная плата работника, при условии, что он полностью отработал за этот период норму рабочего времени и выполнил нормы труда (трудовые обязанности) составляет не менее:
25 584,0 рублей при установленном в организации размере районного коэффициента к заработной плате 1,5 и наличия у работника процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (от 0% до 50%);
28 142,0 рублей при установленном в организации размере районного коэффициента к заработной плате 1,7 и наличия у работника процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (от 0% до 50%).
В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ.
КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»
Ван хӑтӆуп тыӆӑщн 29-мит хӑтӆӑн Федеральной закон № 473-ФЗ єтӑс. Щи поступсы щирн 2021-мит оӆ эвӑӆт оӆӊитман Ас хӑӆты тыӆӑщ оӆӑӊ хӑтӆ эвӑӆт сыр-сыр рәпата вєрты ёха 12 792 шойт эвӑӆт шимӆ тыӆӑщ вух сухуптӑты ӑн рӑхӆ. Щит МРОТ нємуп поступсы тӑйӆўв, мӑта тӑхийн хӑншман вәӆ, муйкєм киньща шимӆ тыӆӑщ вух рәпитты ёха сухуптӑты ӑн рӑхӆ.
Мўӊ Ханты-Мансийской автономной округев хуща ёх ищки увӑс мўвн вәӆӆӑт-рәпитӆӑт, щи пӑта поступсы щирн рәпата вухӆаӆ арашӑк вєрман вәӆӆӑт. Кашӑӊ увӑс мўв сўӊӑн районной коэффициент вәӆ, щи киньща па мӑта хӑннєхә ар оӆ тӑм мўвӑтн рәпитӑс, ӆўвеӆа па аршӑк вух сухуптӑӆы, щит процент нётупсы. Мўӊ округевн Ас хӑӆты тыӆӑщн оӆӑӊ хӑтӆ эвӑӆт оӆӊитман, мӑта рәпитты ёх ӆыв рәпатаеӆ ма вєрсэӆ (щи рәпитты вєрӑт нєпекн хӑншман вәӆӆӑт, рәпитты хӑннєхә па рәпата мӑты кәща щӑта ёш пос пунӆӑӊӑн), кашӑӊ рәпитты хӑтӆӑн рәпитсӑт, щирн:
– 25 584 шойт киньща шимӆ тыӆӑщ вух сухуптӑты ӑн рӑхӆ, щит 1,5 районной коэффициент тӑйты мўвӑтн, па увӑс мўвн рәпитум пӑта процент вухӑт тӑйсӑт (0%-50%).
– 28 142 шойт киньща шимӆ вух сухуптӑты ӑн рӑхӆ, районной коэффициент вәс ки 1,7 па увӑс мўвн рәпитум пӑта процент вухӑт тӑйсӑт (0%-50%).
Статья 133 Трудовой кодекс Российской Федерация поступсы щирн, мӑта рәпитты ёх ӆыв рәпатаеӆ хуӆыева ма вєрсеӆ (щи вєр рәпитты нспекн хӑншман вәӆ), кашӑӊ рәпитты хӑтӆ рәпитсӑт, щирн тыӆӑщ вухӑӆ МРОТ киньща шимӆа сухуптӑты ӑн рӑхӆ.
«Ханты-Мансийский центр занятости населения» айкеӆ хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Пётр Молданов
Тл оигпам порат вт сграпнал тпос 29 щислат «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» федеральный сккон хосыт щар мощщаг слнэ олныт (МРОТ лвавет) ты тл выл хталныл нх-нтвсыт, тн ань ксыӈ тпос тысвитыг ловиньтавет – 12 стыра 792 солкви.
Мн ань Ханты-Мансийский округувт районный коэффициент тув ловиньтаве ос Крайний Север мт рӯпитанв мгсыл процентный надбавкат нтавет. Хтпа тпос свиттыл те рӯпитас:
- тнт 25 стыра 584 солквиныл мощщал ул вос ойтаве, тув 1,5 процентный надбавка ос 50 % лӯимт рӯпитан стаже хансаве;
- ос 28 стыра 142 солкви – хунь районный коэффициент 1,7 свит ос лӯимт рӯпитан мгыс 0% ос 50% свитыл ойтаве.
Российский Федерация Трудовой кодекс нпак 133 статьятэ хосыт ксыӈ рӯпитан хтпа ты олнытыл мощщаг ул вос ойтаве, тыгыл мощщал те ойтаве, кӯщаит тра штраф-олныл хансавет.
«Ханты-Мансийский центр занятости населения» колныл ттым лххал Галина Кондина мньщи лтӈыл толмащластэ