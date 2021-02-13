В окружной столице прошло первенство России по самбо

- Русский
В Ханты-Мансийске в центре развития теннисного спорта с 11 по 15 февраля прошло первенство России по самбо среди юниоров. В окружную столицу Югры приезжали более 400 спортсменов из пятидесяти четырех регионов нашей страны. На турнире автономный округ представлял 21 сильнейший спортсмен.
Это не первые крупные соревнования, которые принимала окружная столица, в конце января в Ледовом дворце прошли соревнования по водному поло.
На первенстве России по самбо сильнейших выявляли в восьми весовых категориях. Чтобы получить право участвовать в турнире, спортсмены проходили отборочные туры в Екатеринбурге, где были отобраны лучшие самбисты.
Как отмечают организаторы, по результатам состязаний спортсмены, занявшие 1-ое место, будут представлять Россию на чемпионате мира, занявшие 2-ое место поедут на первенстве Европы, и занявшие 3-е место попадут в резерв сборной команды России.
Самбо – это динамичный вид спорта, переводится, как самооборона без оружия. Приводятся захваты, приёмы в стойке и партере, вся борьба заключается в том, чтобы победить соперника. Все правила судейства происходят только на русском языке. Самбо собрано из восточных единоборств и вобрало в себе все лучшее из дзюдо и джиу-джитсу, оно зародилось в советские годы, и является отечественным видом спорта. Этот вид спорта очень популярен в мире, в последнем чемпионате участвовало более 75 стран.
В Югре за последние два года самбо обрело большую популярность среди молодёжи. Сейчас самбо занимается более 4 тысяч ребят, и с каждым годом их число увеличивается на 300-500 человек. В рамках национального проекта «Спорт - норма жизни» в 14 муниципальных образованиях округа заключены соглашения с федерацией самбо. В эти секции уже были поставлены спортивные ковры и другой необходимый инвентарь.
В округе открыто 12 физкультурно-спортивных отделений в 11 муниципальных образованиях, и в этих спортивных школах занимаются более 2 тысяч детей. Для записи ребёнка в секцию самбо, в первую очередь, нужно пройти медицинский осмотр, чтобы не было противопоказаний, затем обратиться в спортивную школу. Минимальный набор экипировки самбиста – это куртка, шорты и борцовки, которые обойдутся порядка 4 тысяч рублей. Для сравнения, в хоккее экипировка выйдет на порядок дороже.
Николай Меров