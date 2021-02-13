В окружной столице прошло первенство России по самбо

  • Русский
В окружной столице прошло первенство России по самбо

В Ханты-Мансийске в центре развития теннисного спорта с 11 по 15 февраля прошло первенство России по самбо среди юниоров. В окружную столицу Югры приезжали более 400 спортсменов из пятидесяти четырех регионов нашей страны. На турнире автономный округ представлял 21 сильнейший спортсмен.

Это не первые крупные соревнования, которые принимала окружная столица, в конце января в Ледовом дворце прошли соревнования по водному поло.

На первенстве России по самбо сильнейших выявляли в восьми весовых категориях. Чтобы получить право участвовать в турнире, спортсмены проходили отборочные туры в Екатеринбурге, где были отобраны лучшие самбисты.

Как отмечают организаторы, по результатам состязаний спортсмены, занявшие 1-ое место, будут представлять Россию на чемпионате мира, занявшие 2-ое место поедут на первенстве Европы, и занявшие 3-е место попадут в резерв сборной команды России.

Самбо – это динамичный вид спорта, переводится, как самооборона без оружия. Приводятся захваты, приёмы в стойке и партере, вся борьба заключается в том, чтобы победить соперника. Все правила судейства происходят только на русском языке. Самбо собрано из восточных единоборств и вобрало в себе все лучшее из дзюдо и джиу-джитсу, оно зародилось в советские годы, и является отечественным видом спорта. Этот вид спорта очень популярен в мире, в последнем чемпионате участвовало более 75 стран.

В Югре за последние два года самбо обрело большую популярность среди молодёжи. Сейчас самбо занимается более 4 тысяч ребят, и с каждым годом их число увеличивается на 300-500 человек. В рамках национального проекта «Спорт - норма жизни» в 14 муниципальных образованиях округа заключены соглашения с федерацией самбо. В эти секции уже были поставлены спортивные ковры и другой необходимый инвентарь.

В округе открыто 12 физкультурно-спортивных отделений в 11 муниципальных образованиях, и в этих спортивных школах занимаются более 2 тысяч детей. Для записи ребёнка в секцию самбо, в первую очередь, нужно пройти медицинский осмотр, чтобы не было противопоказаний, затем обратиться в спортивную школу. Минимальный набор экипировки самбиста – это куртка, шорты и борцовки, которые обойдутся порядка 4 тысяч рублей. Для сравнения, в хоккее экипировка выйдет на порядок дороже.

Николай Меров

Пнд, 15/02/2021 - 11:02

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB INST

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.