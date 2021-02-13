ЦУР присоединился к всероссийскому проекту #Добрые_крышечки

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В офисе ЦУР Югры установили контейнер для сбора пластиковых крышек. Цель – сделать мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка.
В рамках социально-экологического проекта специалисты Центра соберут пластиковые крышки, подходящие для вторичного использования согласно маркировке. Затем региональные кураторы проекта заберут их и отправят в Свердловскую область, компании, занимающейся переработкой полимерных отходов много лет. Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Отметим, за четыре года работы #Добрые_крышечки объединили более ста городов в 36 регионах нашей страны. Собрано 293 тонны крышек, выручено более восьми миллионов рублей, закрыто 40 сборов на приобретение специальной техники для детей: инвалидных колясок, вертиколизаторов, ходунков и т.п.
Если вы хотите внести свой вклад в это доброе дело, вам нужно собрать пластиковые крышки от пищевых продуктов, косметики, бытовой химии и отнести их в ближайший пункт приема - в Ханты-Мансийске это почти все школы и детские сады, также есть бокс с открытым доступом на территории Технопарка, (ул. Промышленная, 19).
Присоединяйтесь! Делать добро легко.