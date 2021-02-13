Акция по помощи волонтеров в вакцинации «МыВместе с заботой»

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В связи с началом масштабной вакцинации в России волонтерские штабы Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе окажут помощь в вакцинации населения страны от коронавирусной инфекции в рамках акции «МыВместе с заботой». Данная работа будет запущена в регионах в период с 27 января по 4 февраля. Помощь будет оказываться в колл-центрах и пунктах вакцинации и включать в себя 2 этапа: информирование населения о возможностях и местах вакцинации и помощь непосредственно в пунктах вакцинации.
Основная целевая аудитория для информирования о вакцинации - пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями (основная группа риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции).
Принять участие в работе данного направления могут как волонтеры с медицинским образованием, так и волонтеры общего профиля, а также участники конкурса «Большая перемена». Помощь волонтеров оказывается с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.