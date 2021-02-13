Образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках – 2021»

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16-21 февраля 2021 года в рамках празднования Международного дня родного языка пройдет образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках».Приглашаем всех, кто желает проверить свои знания по родному языку, присоединиться к акции.
Автор текста «Фронтального диктанта» в 2021 году – Алексей Михайлович Сенгепов (1932-2004 годы) – выдающийся просветитель хантыйского народа, педагог, писатель, заслуженный деятель культуры России, член Союза журналистов РФ.
Организатором проведения Фронтального диктанта является бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» при содействии: Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; общественных объединений коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Юры.
Все желающие могут присоединиться к образовательной акции. В 2021 году диктант можно написать в двух форматах очно и онлайн.
Очно это - зарегистрировать свою площадку, скачав и заполнив Форму для регистрации площадок до 19 февраля 2021 года до 17.00 часов. Заполненную форму направить на электронную почту: ouipiir@mail.ru.
Для участия в диктанте онлайн необходимо пройти на официальный сайт Института http://www.ouipiir.ru, нажать на кнопку «Пройти Фронтальный диктант», зарегистрироваться и написать диктант.
Консультацию по вопросам проведения образовательной акции можно получить по телефону 8(3467)335435 или по электронной почте организаторов: ouipiir@mail.ru.
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок