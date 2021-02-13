Великое и трагичное прошлое, которое мы не вправе забыть

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13 и 14 февраля 2021 года в Ханты-Мансийске театр обско-угорских народов «Солнце» впервые показал зрителям спектакль «Поединок». Он поставлен по мотивам новеллы Еремея Айпина «Подвиг военфельдшера. Реквием сентября». Это повествование о подвиге военфельдшера, сержанта Красной Армии Елены Артеевой, уроженки села Саранпауля Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа.
Зрители стали свидетелями героического подвига, который застыл во времени, оставив важный след в истории нашей страны. Казалось бы, всё предсказуемо, юные годы в сельской местности, первые встречи с влюблённым человеком, совместные мечты о создании крепкой и дружной семье. И в один миг всё прерывает жуткое историческое событие – война.
Так, по воле судьбы сотни молодых ребят и девчат ушли на защиту Родины. Во время Сталинградской битвы храбрая медсестра Лена Артеева совершила судьбоносный подвиг, спасая раненых и медсанчасть, она остановила танк, подорвав его вместе с собой.
Режиссёр спектакля Леонид Архипов размышляет: «Понять цену подлинного подвига – значит, почувствовать выбор другого человека. Могу ли я понять сегодня, что сделали ОНИ вчера? Сегодняшняя премьера спектакля – эта главная подготовка к 9 маю, тогда мы надеемся увидеть в зале родственников, правнуков, праправнучек Елены Артеевой из села Саранпауля. Наверняка мы будем говорить не только о ней, ведь в нашем округе столько женщин не вернулось с полей сражения Великой Отечественной войны, о которых не стоит забывать. Поэтому этот спектакль – наш общий памятник всем людям Югры, которые отдали свою жизнь за Родину».
Вместе с тем он поблагодарил артистов театра и всех, кто причастен к постановке спектакля: автора новеллы Еремея Айпина, художника-постановщика Вячеслава Зайчикова, композитора Василия Сердышева и хореографа Евгению Беспалову.
Тамара Мерова