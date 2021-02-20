Окружной Дом народного творчества поможет коллегам совершенствоваться в своей деятельности

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Сибирская земля как известно богата талантами. Для раскрытия творческого потенциала югорчан созданы все условия. На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры работают 2232 клубных формирования в учреждениях культурно-досугового типа с общим количеством участников - 34658 человек.
В целях развития, поддержки и повышения профессионального мастерства руководителей хореографических коллективов учреждений культурно-досугового типа 5 марта 2021 года Окружной Дом народного творчества проводит в г. Ханты-Мансийске онлайн семинар «Работа с хореографическим коллективом».
Семинар проведут известные преподаватели хореографического искусства Югры:
- Мунтагиров Александр Абубакирович – народный артист РСФСР, Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, профессор кафедры хореографии бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера",
- Гафт Александр Михайлович – балетмейстер-постановщик, кандидат педагогических наук, лауреат всероссийских и международных конкурсов, руководитель Окружного центра казачьей культуры.
Также секретами своего мастерства поделятся Шуткин Максим Сергеевич, Волокитин Михаил Вячеславович и Михайлов Эдуард Павлович – преподаватели Детской хореографической школы №1 г. Сургута.
Для участия в семинаре необходимо до 1 марта 2021 года заполнить заявку и заплатить организационный взнос, который составляет 500 рублей.
Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно узнать по телефонам 8 (3467) 33-30-37, 8 (3467) 32-48-29, а также на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»