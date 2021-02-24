Стойбищная школа-сад имени Юрия Вэллы набирает обороты

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Свершилось!!! Мне посчастливилось принять участие в торжественной церемонии открытия уже четвертой по счёту полноценной «Стойбищной школы-сад имени Юрия Вэллы», расположенной на родовых угодьях молодого оленевода пимских ханты Клима Кантерова.
Так, три юных дошкольника: Женя Каюков, Ксюша и Марк Кантеровы пополнили летопись первопроходец «Стойбищной школы-сад имени Юрия Вэллы». Следует отметить, что мобильная школа заинтересовала своим форматом не только юных её участников, но и старшего сына Клима Егоровича – шестиклассника Кирилла Кантерова. Он с большим удовольствием учился бы в ней, находясь в окружении родных на стойбище, нежели в школе-интернате.
Поздравить юных участников проекта, пожелать успехов в учёбе прибыли помощник первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Надежда Савина, начальник отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера департамента образования автономного округа Надежда Костылева, представительство Сургутского района и, конечно, жители близлежащих стойбищ, решивших разделить радостное событие.
Торжественное открытие школы завершилось первым звонком для дошколят. Устроившись удобнее, у дошколят начался самый первый в жизни урок. Здесь было всё по-настоящему, и парты, и школьные принадлежности, подаренные взрослыми, и первый учитель, приветствующий учеников, но уже в режиме онлайн.
Немного сумбурно, но первый урок всё же состоялся. После окончания онлайн-урока дети ещё долго не расходились, рассматривали и разбирали подарки, привезённые инициаторами проекта: Надеждой Савиной и Надеждой Костылевой из Ханты-Мансийска.
В планах открытие ещё нескольких стойбищных школ имени Юрия Вэллы, в том числе и в Нижневартовском районе. А ведь ещё год назад мало кто верил, что проект стойбищной школы будет жить да ещё и востребован стойбищными жителями Югры.
Ирина Самсонова