В Югре военнослужащие и сотрудники Росгвардии приняли участие в памятном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества

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В Ханты-Мансийске в День защитника Отечества военнослужащие и сотрудники Росгвардии, ветераны общественных организаций, юнармейцы, представители общественных движений почтили память погибших воинов минутой молчания и приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу Славы парка Победы в знак уважения советским солдатам.
«День защитника Отечества – праздник, являющийся значимым для многих россиян, олицетворяющий силу и мощь русского оружия, любовь и преданность своей отчизне. Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, мужеством и стойкостью многих поколений солдат и офицеров, всех, кто сражался за Родину, обеспечивал безопасность государства», – прокомментировал начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
В ХМАО–Югре при исполнении служебного долга погибло 177 жителей Югры, из них 156 военнослужащих и сотрудников. Росгвардейцы считают за честь сохранить память погибших на службе офицеров и солдат.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре
Наталья Васильченко