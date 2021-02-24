Жители Югры познакомятся с языками коренных народов на улице и в транспорте

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Представители детского этнокультурного центра «Лылын союм» в Ханты-Мансийске реализуют уникальный просветительский проект «Язык народа моего». Югорчане смогут познакомиться с языками народов ханты и манси, их бытом и культурой во время мобильных экскурсий и других мероприятий.
Мероприятия в рамках проекта будут проходить в течение всего года. «Запланированы не только большие мероприятия - выставки, конкурсы и театрализованные концерты, но и камерные, мобильные, рассчитанные на небольшой круг участников. Одно из них - «Культура народа в чемодане». Сотрудники центра выезжают на предприятия, в учебные заведения города с мобильной экскурсией, которая помогает погрузиться в культуру и родной язык коренных народов», - рассказала директор центра Ирина Кибкало.
Такие мероприятия пользуются спросом среди горожан. Первыми участниками экскурсии стали студенты ЮГУ.
«Я родилась и выросла в Казахстане. В Югре - учусь, и мне интересны культура, язык и обычаи этого региона. Кроме того, как будущему журналисту это пригодиться в работе. Я с удовольствием выучила первые слова на хантыйском языке: «здравствуйте», «спасибо», «меня зовут Настя», - рассказала студентка Анастасия Белуш.
Проект поддержали представители регионального штаба ОНФ. Как отметил его сопредседатель Владимир Меркушев, сейчас эта тема крайне актуальна. Если на языке разговаривает меньше ста человек, он вымирает. Поэтому важно сохранять и передавать язык.
«Чтобы родной язык титульных народов органично входил в обиход и сознание югорчан, общепринятые фразы на хантыйском и мансийском языках должны сопровождать нас гораздо чаще: на улицах городов, в аэропортах и на вокзалах, на дорожных указателях, направляющих жителей и гостей города к местным достопримечательностям», - отметил Владимир Меркушев.
Он также сообщил, что это предложение будут озвучено 25 февраля на заседании круглого стола «Язык народа моего», на котором будет обсуждаться концепция мероприятий в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, объявленного ООН с 2022 года.
Интерес жителей округа к коренной культуре растет. Проект уже вышел за рамки образовательного центра, в том числе и на улицы Ханты-Мансийска. Так ко Дню защиты детей работами победителей городского творческого конкурса «Живой мир тайги в сказаниях Югры» будут оформлены два городских маршрутных автобуса, а к 1 сентября - еще три школьных.
Служба информации РИЦ "Югра"