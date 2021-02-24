В Русскинских состоялся семинар по пошиву сумочек из ровдуги

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В Русскинских состоялся семинар по пошиву сумочек из ровдуги

С 17 по 20 февраля 2021 года в отделе национальной культуры Музея Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова посёлка Русскинская состоялся семинар-практикум по работе с ровдугой и ровдужной мозаике юганских ханты. Инициатором и организатором проекта выступила региональная общественная организация коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Орт-Ики», руководителем которой является Валентина Шадрина и, конечно, бессменными помощниками в проведении семинара стали сотрудники отдела национальной культуры Русскинского музея.

 

Поделиться опытом работы с ровдугой и ровдужной мозаике юганских ханты, а именно изготовление женской сумочки «тутчан», приехали мастерицы из посёлка Угута и города Лянтора Сургутского района. Но главным наставником всё же выступила Альбина Лазаревна Ярсомова, с детства владеющая всеми тонкостями декоративно-прикладного творчества юганских ханты.

Всего в семинаре приняли участие около 30 почитателей и любителей традиционного рукоделия. На протяжении трёх дней мастерицы выделывали оленью шкуру, делали трафареты орнаментов, кроили и сшивали, а в результате получили каждый свою особенную традиционную женскую сумочку из ровдуги «тутчан».

 

Мероприятие было организовано благодаря гранту губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Партнёрами семинара выступили МКУК «Сургутская районная централизованная клубная система» и Служба по работе с коренными малочисленными народами Севера администрации Сургутского района.

Ирина Самсонова

Ср, 24/02/2021 - 16:17

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