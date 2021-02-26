Губернатор Югры провела рабочую встречу с депутатами окружной думы в режиме онлайн

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречи с представителями фракций «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» в думе автономного округа. Встречи состоялись в режиме видеоконференцсвязи накануне 48 заседания окружного парламента.
Предваряя разговор, вице-спикер думы, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» Наталья Западнова сообщила, что депутаты в настоящее время принимают активное участие в добровольной иммунизации против коронавирусной инфекции: «Своим примером пропагандируют вакцинацию. В ходе круглого стола в Нижневартовском государственном университете студенты в режиме онлайн задавали много вопросов по этому поводу. Такие круглые столы прошли во всех муниципальных образованиях».
«Каждому важно определиться, будет ли он делать прививку. Она добровольная для большинства из нас, но сегодня другого решения проблемы распространения этой инфекции нет. Эксперты подтвердили высокую эффективность и безопасность вакцин, произведенных в нашей стране», – подчеркнула Наталья Комарова.
В ходе мероприятия участники также обсудили предложения, которые были озвучены губернатором Югры в ходе рабочей встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, состоявшейся на прошлой неделе.
Глава региона отметила, что стороны рассмотрели итоги социально-экономического развития автономного округа в 2020 году, приоритетные инфраструктурные проекты, направленные на достижение национальных целей развития в регионе, а также законодательные инициативы Югры. «Получатели президентских грантов освобождены от налогов, а региональных нет. Эффектов от инициатив граждан существенно больше, чем выпадающих доходов бюджета, и они связаны с тем, что получатель гранта способен создавать свое дело. Это существенно дороже, чем выпадающие доходы от НДФЛ. Валентина Ивановна восприняла это предложение», – отметила Наталья Комарова.
Руководитель фракции ЛДПР в окружной думе Виктор Сысун обратил внимание на состояние фельдшерско-акушерских пунктов в отдельных поселениях региона. В связи с этим губернатор напомнила, что с 2013 по 2016 годы в автономном округе были заменены десятки ФАПов. «В настоящее время завершается ревизия всей сети, и на этом основании будут приняты соответствующие решения, которые будут отражены в государственной программе и в бюджете автономного округа», – сказала Наталья Комарова.
В ходе встречи депутат Игорь Винников предложил больше внимания акцентировать на работе с молодежью в части патриотического воспитания. При этом, по его убеждению, эта работа должна носить более широкий характер.
«Чем больше взрослые будут проводить времени с детьми, тем больше шансов, что мы сделаем именно то, что нужно каждому ребенку», – отметила Наталья Комарова.
Также участники встречи обсудили решение «балочного» вопроса, проблемы бесхозяйных животных и другие требующие дополнительного нормативно-правового регулирования вопросы.