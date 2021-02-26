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В Югре стартовал III Окружной детский конкурс комиксов «Э̄ква-пыгрищ». Конкурс комиксов – это современный формат, который поможет заинтересовать и увлечь детей, живущих в Ханты-Мансийском автономном округе, изучением культуры и языков коренных малочисленных народов Севера.
Участниками конкурса могут стать дети, проживающие в Югре, в возрасте от 7 до 16 лет. Принимаются индивидуальные работы по мотивам обско-угорских и ненецких мифов, преданий и сказок на листах формата А4 либо в электронном виде, исполненные в технике рисунка (карандашами или красками) в 2021 году. Работы должны быть написаны на русском, хантыйском, мансийском или ненецком языке. По вопросам участия в конкурсе и сотрудничеству обращаться к координатору конкурса - Наталье Анадеевой, тел.: +7(3467) 32-12-36.
Прием заявок ведётся с 21 февраля по 11 июля 2021 года. Конкурсные работы необходимо присылать в БУ «Музей Природы и Человека» по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 11, каб. 3.06, либо в электронном формате на e-mail: comics-ugra2021@mail.ru.Награждение победителей состоится 9 августа 2021 года в рамках Международного дня коренных народов мира.Конкурс проводится в следующих возрастных группах: с 7 до 13 лет, с 14 до 16 лет.
Впервые конкурс состоялся в 2018 году и назывался «Легенды Югорской земли». В этом году конкурс переименовался и приобрел свой логотип, который создан на основе комикса Карины Ларионовой и Ксении Таратовой из Саранпауля, победителей конкурса 2018 года. На рисунке изображен сказочный герой народных сказок манси Э̄ква-пыгрищ.
Работы участников конкурса будут оценивать члены жюри: художница СаннаХукканен(Финляндия), лингвист Анна Воронкова (Москва), кандидат искусствоведения Анна Лебедева (Барнаул), журналисты Объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луимасэрипос» Людмила Теткина и Людмила Гурьева (Ханты-Мансийск), сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Клавдия Айваседа (Варьёган).
Организаторы III Окружного детского конкурса комиксов «Э̄ква-пыгрищ»: БУ ХМАО – Югры «Музей Природы и Человека»; Центр социальных инноваций в сфере культуры Югры «Умный музей»; ХМРОО «Центр поддержки и развития музеев»; общественно-политическая региональная газета «Новости Югры»; БУ ХМАО – Югры «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луимасэрипос».
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