В Югре за 2020 год благоустроено 194 объекта

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Круглый стол, посвященный реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Югре состоялся накануне в режиме видеоконференцсвязи на площадке общественной палаты автономного округа.
Его участниками стали директор окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким, руководитель службы жилищного и строительного надзора Артем Копылов, заместитель председателя общественной палаты Сергей Таньшин, члены комиссий и эксперты общественной палаты, руководители муниципалитетов, представители общественных организаций и другие.
Открывая мероприятие, Сергей Таньшин напомнил, что основная цель проекта «Формирование комфортной городской среды» – создание условий для системного повышения комфорта общественных пространств городов, последовательного благоустройства территорий, нового импульса для развития муниципалитетов.
Илья Ким напомнил, что в Югре в 2020 году было благоустроено 194 объекта. В их числе – 64 общественные территории, преобразованные за счет средств федерального бюджета, а также общественные и дворовые территории, благоустроенные за счет средств местного бюджета и инициативного бюджетирования. Общий объем финансирования составил 605 миллионов рублей. Из них 60 миллионов – грант победителю всероссийского конкурса 2019 года – проекту набережной «Сэй Пан» в Белоярском.
«В 2021 году в автономном округе на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» будет направлено в общей сложности 810,7 миллиона рублей. Из них 454,6 миллиона – федеральные средства, в рамках которых будут благоустроены пешеходные зоны, спортивные и детские площадки, парки и скверы, территории набережных и главных площадей. Всего в Югре в текущем году планируется благоустроить 135 объектов, – рассказал Илья Ким. – Нам предстоит реализовать 4 важных проекта, ставших победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Это проекты «Набережная реки Ингу-Ягун» в Когалыме, «Центральный лес культуры и отдыха» в Нягани, «Озеро Молодежное» в Покачах и «Набережная реки Конда» в Урае».
Кроме названных муниципалитетов, высокую оценку получили еще 2 проекта – города Нягани и сельского поселения Русскинская Сургутского района. Оба вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству. Арт-парк «Этноград» в Русскинской признан еще и победителем всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и получил федеральный грант в размере 10 миллионов рублей.
В ходе заседания его участники отметили важность работы по благоустройству дворовых территорий, которые модернизируются в том числе в рамках инициативного бюджетирования.
«За 3 минувших года в автономном округе благоустроено 343 дворовых территории. С 2021 по 2023 годы на эти цели по муниципальным программам запланировано направить 528 миллионов рублей», – подчеркнул Илья Ким.
В ходе круглого стола в числе наиболее успешных проектов участники назвали набережную «Сэй Пан» в Белоярском, сквер «Молодежный» в Нягани, скейт-парк в Пыть-Яхе, сквер «Космонавтов» в Нижневартовске, «Сквер семьи» в Лангепасе, детскую игровую площадку в Покачах.
В продолжение обсуждения, заместитель главы Мегиона Олег Чумак доложил, что в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе была построена и благоустроена аллея Славы, выполнены работы по устройству спортивной площадки с резиновым покрытием и установкой спортивного оборудования на площади поселка Высокий.
«Нефтеюганск благоустроил 7 общественных территорий. Все объекты были определены в результате рейтингового голосования, принимались в эксплуатацию с участием общественников. Работа в этом направлении продолжается», – рассказала заместитель главы города Оксана Чурикова.
«Наша общая задача – не только создавать современные, комфортные общественные пространства, но и контролировать их обслуживание, обеспечивать сохранность. Кроме того, важно продолжать практику по проведению опережающих торгов», – сказал в завершение круглого стола Илья Ким.
Отметим, что с 26 апреля по 30 мая на специальном сайте https://86.gorodsreda.ru/ жители региона в режиме онлайн смогут определить список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В голосовании сможет принять участие каждый гражданин страны старше 14 лет – проголосовать за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2022 год.