Ряд социально значимых индивидуальных предприятий представили губернатору в Октябрьском районе

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
С деятельностью индивидуального предпринимателя Яны Шеиной познакомили губернатора Югры Наталью Комарову в ходе рабочего визита в поселок Андра Октябрьского района.
В частности, глава региона посетила строящееся здание оздоровительного комплекса, возведение которого осуществляется с 2017 года. После ввода в эксплуатацию в марте работа центра позволит успешно исполнить показатели национальных проектов «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Здравоохранение».
Общая площадь комплекса составляет 300 квадратных метров. Сегодня он готов уже на 80 процентов.
Для посетителей здесь будут функционировать УЗИ-аппарат, физиотерапевтическое оборудование «Алмаг», «Миостимулятор», аппаратом для электрофореза «Поток-1». В медицинском офисе будут оказываться услуги по ультразвуковой диагностике, гирудотерапии, физиотерапии, педиатрии, в перспективе – оказание услуг по массажу детям до 1 года. Пропускная способность составит 5-10 человек в день.
Непосредственно в поселке Октябрьское Наталье Комаровой в ходе рабочего визита представили крестьянско-фермерское хозяйство индивидуального предпринимателя Марины Буториной, чья деятельность сконцентрирована на успешном исполнении целевых показателей национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Хозяйство было зарегистрировано еще в 2006 году. В настоящее время хозяйство ведет строительство перерабатывающего цеха в Октябрьском мощностью около 50 тонн в год. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2022 года.
В начале декабря 2020 года Марина Буторина открыла специализированный магазин «Фермерская лавка». В 2018 году хозяйством получен товарный знак «Сделано в Югре!».
Сегодня производится мясо, фарш, сало, холодец, молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыр.