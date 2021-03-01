Подведены итоги образовательной акции «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2021»

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Подведены итоги образовательной акции «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2021»
Фото Галины ЛарионовойФото Галины Ларионовой
Фото Галины Ларионовой

С 16 по 21 февраля 2021 года в рамках празднования Международного дня родного языка прошла образовательная акция «Фронтальный диктант по хантыйскому, мансийскому и ненецкому языках» В этом году акция проводится седьмой раз, диктант написали в 58 населённых пунктах – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Калужской области, Москве, Тюмени. Все желающие могли проверить свое знание родного языка. Девиз акции «Родной язык – это Родина».

Автор текста «Фронтального диктанта» в 2021 году – Алексей Михайлович Сенгепов (1932-2004 годы) – выдающийся просветитель хантыйского народа, педагог, писатель, заслуженный деятель культуры России, член Союза журналистов РФ.

В 2021 году диктант можно было написать в двух форматах очно и онлайн. Всего диктант на родных языках написали более 800 человек.

Самой большой площадкой является СОШ с. Полноват Белоярского района, на которой проверили свои знания родного языка 47 человек.

С каждым годом Фронтальный диктант все больше расширяет границы, в этом году диктант первый раз писали в предгорьях Северного Урала недалеко от священного для манси озера Турват в поселении Самбиндаловых.

В диктанте приняли участие обучающиеся школ и их родители, педагоги и пенсионеры, ученые, рабочие и служащие. Ведь основная цель данной акции – усиление мотивации к изучению, и популяризация родных языков коренных малочисленных народов Севера.

Сегодня Фронтальный диктант является масштабной акцией. Он проводится на 6 диалектах хантыйского языка – это ваховский, казымский, среднеобской, сургутский, шурышкарский, приуральский, на мансийском языке и на лесном диалекте ненецкого языка с двумя говорами – аганским и нумтомским.

Общие итоги Фронтального диктанта будут размещены на сайте Обско-угорского института прикладных исследований и разработок в разделе «Фронтальный диктант».

Информация Депатамента образования и молодёжной политики Югры

Фото Галины ЛарионовойФото Галины Ларионовой
Фото Галины Ларионовой
Фото Галины ЛарионовойФото Галины Ларионовой
Фото Галины Ларионовой
Пнд, 01/03/2021 - 11:26

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