В Югре начался отбор проектов на предоставление грантов организациям в сфере территориального маркетинга и брендинга

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В Югре начался отбор проектов на предоставление грантов организациям в сфере территориального маркетинга и брендинга

Конкурс на предоставление грантов в форме субсидии организациям, осуществляющим деятельность в сфере территориального маркетинга и брендинга, стартовал 1 марта в Югре. Он пройдет по 30 апреля включительно.

Гранты предоставляются по результатам конкурсного отбора, проводимого департаментом общественных и внешних связей автономного округа для поддержки социально значимых проектов.
Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес департамента заявку, подробное описание проекта, финансово-экономическое обоснование затрат на реализацию. Начало периода реализации социально значимых проектов – не ранее июня 2021 года.

Более подробные условия участия в конкурсном отборе представлены в разделе «Грантовая поддержка».

С этой целью государственная программа «Развитие гражданского общества» дополнена порядком предоставления грантов организациям, осуществляющим деятельность в сфере территориального маркетинга и брендинга.

Их обладателями могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, реализующие проекты, направленные на формирование положительного имиджа и позиционирование автономного округа. Гранты предоставляются на поддержку социально значимых проектов с периодом реализации на более 1 года.

Поддержка будет осуществляться по направлениям: 

  • «Трансформация коммуникационно-событийных мероприятий в долгосрочные брендовые проекты»;
  • «Продвижение экономического, инвестиционного, туристического, культурного потенциала Югры на внутреннем, макрорегиональном, национальном, международном уровнях»;
  • «Обеспечение присутствия бренда автономного округа в информационном пространстве на внутреннем, макрорегиональном, национальном, международном уровнях»;
  • «Участие в реализации межрегиональным, федеральных, международных программ, а также сотрудничество с региональными и международными организациями с целью продвижения интересов Югры»;
  • «Создание фото- и видеоконтента, направленного на позиционирование автономного округа на внутреннем, макрорегиональном, национальном, международном уровнях»;
  • «Формирование, создание и внедрение отраслевых брендов, способствующих улучшению имиджа отраслей Югры, продвижение отраслей, связанных с производством местных товаров и услуг»;
  • «Местный маркетинг, ориентированный на повышение привлекательности муниципалитетов, создание и внедрение локальных брендов»;
  • «Участие в пространственном развитии территорий, улучшении комфортной городской среды и социокультурных пространств».

«Эта новая мера поддержки направлена на создание условий для реализации проектов в сфере урбанистики, креативной деятельности, формирование творческих пространств, новых точек притяжения в муниципалитетах», – подчеркнула ранее губернатор Югры Наталья Комарова.

Размер гранта, предоставляемого на поддержку одного проекта, определяется в соответствии с финансово-экономическим обоснованием затрат на его реализацию и не может превышать 1 миллиона рублей.
Грант может быть направлен на оплату труда; приобретение товаров, работ, услуг; имущественных прав; командировки; арендные платежи; уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему; расходы, непосредственно связанные с реализацией социально значимых проектов.

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Втр, 02/03/2021 - 12:22

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