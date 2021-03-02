На Совете обсудили вопросы совершенствования системы взаимоотношений компаний-недропользователей с коренными народами

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1 марта под председательством первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова в режиме видео-конференции состоялся Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Югры. Участники совещания обсудили вопрос совершенствования системы взаимоотношений компаний-недропользователей с коренными народами.
Сегодня в Югре зарегистрировано 475 территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения. Их общая площадь составляет более 13 млн га, на которых проживают 4 809 человек. За многолетний период в регионе сложилась уникальная практика взаимоотношений между ресурсодобывающими компаниями с коренными народами, ведущими традиционный образ жизни, в том числе по заключению экономических соглашений.
Как рассказал заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Александр Комиссаров, в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством в положение о Совете внесены дополнения в части наделения полномочием по заключению соглашений с хозяйствующими субъектами. Для сохранения действующего механизма взаимодействия между коренными малочисленными народами и компаниями недропользователями разработан проект типового соглашения между Советом представителей коренных малочисленных народов Севера и хозяйствующим субъектом и ресурсодобывающими компаниями. Проект соглашения прошёл общественное обсуждение с заинтересованными лицами, а также направлен в 26 компаний недропользователей и 16 членам Совета.
По словам Александра Комиссарова, в течение 1 полугодия 2021 года планируется заключение соглашений о возмещении убытков между Советом и компаниями-недропользователями, осуществляющими свою деятельность на территории автономного округа.
В свою очередь, представитель компании «Газпром-Хантос» Алексей Борисов рассказал об опыте компании по заключению соглашений с коренными народами:
– В настоящее время «Газпром-Хантос» проводит работу по заключению соглашений с представителями коренных малочисленных народов Севера, на территории которых осуществляет свою производственную деятельность. Нашей компанией применяется практика заключения экономического соглашения в соответствии с модельным соглашением, утвержденным 5 октября 2009 года. В настоящее время «Газпром-Хантосом» заключены и действуют экономические соглашения с 10 главами семей коренных народов Севера, которые проживают на территории Ханты-Мансийского, Кондинского, Октябрьского и Сургутского районов. Все эти экономические соглашения предусматривают выплату денежной компенсации представителям семей коренных народов, путем перечисления денежных средств на расчетные счета.
Кроме этого, наша компания оплачивает налоговые ставки. При заключении соглашений нами предусмотрена и отрабатывается практика оценки ущерба, которая разработана в 2020 году научным аналитическим центром рационального недропользования им. В.И. Шпильмана. На основании данной оценки заключаются экономические соглашения, и компанией выплачиваются денежные средства коренным народам. Компания «Газпром-Хантос» планирует продолжить политику тесного сотрудничества с представителями коренных народов Югры и органами власти.
По данному вопросу высказался заместитель председателя Думы Югры, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин. По его словам, самое лучшее соглашение было, когда заключалось двухстороннее соглашение между недропользователями и с представителями домохозяйств. Но такая схема, которая бы выполняла контрольную функцию, тоже необходима. Именно такую функцию будет выполнять Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Югры.
Кроме этого, на заседании рассматривался вопрос перспективы развития системы грантовой поддержки проектов, направленных на развитие коренных малочисленных народов Севера.
Людмила Теткина