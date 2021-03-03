Мы не стремимся к глобальным преобразованиям - мы растим душу через пробуждение генной памяти

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С 21 по 25 февраля 2021 года в селе Саранпауль прошла третья сессия практико-ориентированного семинара «Владеющая тучаном». По плану третья сессия должна была состояться в поселке Хулимсунт, но по объективным причинам место проведения было изменено и мастерицы из Хулимсунта приехали в Саранпауль.
Напоминаем, что ранее три территории объединились с целью возрождения ремесленной идентичности манси и адаптация ее к современным условиям рынка, Саранпауль – мастерская «Сорнисэтап», Сосьва – мастерская «Сорнитуля», Хулимсунт – «Сорниюнтуп».
Наши друзья из Хулимсунта – Алгадьева Анна Николаевна, Маслова Надежда Константиновна, Адина Мария Александровна и Тасьманова Наталья Константиновнапо уже отработанному плану начали трудиться. Сначала приступили в выделке камуса. И вот уже первые стежки, первые орнаменты и первые достижения начинающих рукодельниц, у которых генная память просыпается на подсознательном уровне, а руки вспоминают древнее ремесло. Как сказала одна из мастериц: «Создание тучана – процесс удивительный и завораживающий. Стоит прикоснуться к одному из этапов его создания и процесс тебя поглощает».
Особой атмосферу создавала звучащая мансийская речь: песни, загадки, сказки звучали на протяжении всех дней…
Технология изготовления тучана состоит из нескольких техник, одна из которых изготовление сухожильных ниток. Во время семинара прошел мастер-класс по изготовлению оленьих жил. Оленьи жилы – это сухожилия со спины или ног оленя, которые используются вместо ниток и обладают особой прочностью и сопротивлением к перетиранию и гниению. Наши уже натренированные руки скручивали эти невидимые прутики, в результате чего получались прочные нити.
Особую атмосферу на семинаре создают мастера, у которых работа кипит в руках. Они приходят с готовыми выделанными камусами, мягкими как бархат, их приятно держать в руках. Мастерицы могут сказать какую – нибудь фразу на мансийском языке, над смыслом которой долго думаешь и размышляешь. У них происходит все на уровне интуиции, как выделать камус, чтобы не порвался, насколько плотно затянуть жилу - вот такого мастерства нужно добиваться! Мастерами неизменно были две щекуринскиемансийские девушкиАлбина Наталья Васильевна и Сайнахова Матрена Прокопьевна. Но хочется отметить еще одного человека– Анямову (Качанову) Нина Митрофановна, за дни семинара, она сумела сшить обе половинки тучанав технике мозаика и боковую часть тучана (для примера мы с этой работой справились за 2 месяца).А Нина Митрофановна сшила это всего за 5 дней. «Вот эта скорость и качество, вот мастерство!» - воскликнули мы, радуясь и любуясь ее работой.
Мы много общались, вспоминали жизнь родителей, бабушек и дедушек и рассуждали и пришли к такому выводу: практически у всех мам были тучаны, у нас уже не было. Почему? В первую очередь, сами не интересовались, и наши мамы уже жили по советским правилам, считая, что сумочка для рукоделия дочери не нужна. Теперь же мы понимаем, что без тучана мастерицы не бывает. Поэтому участники семинара приняли следующее решение: сначала каждая сошьет для себя, а затем дочери или внучке, или племяннице. Мы не стремимся к глобальным преобразованиям - мы растим душу через пробуждение генной памяти. Задачи определены, цели поставлены, работа продолжается.
Но, этого бы не случилось, если бы нам однажды не посчастливилось встретиться с удивительным Фондом Елены и Геннадия Тимченко, с командой благотворительного фонда развития города Тюмени. При их финансовой, информационной и моральной поддержке и вниманию реализуется наш проект «Наше место на Планете»,и мы не перестаем благодарить вас, только люди с огромной душой могут помогать другим, спасибо вам, друзья!!!
Любовь Стаканова