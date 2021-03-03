Празднование года Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе

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Празднование года Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

2020 год показал, что волонтерское движение в России готово к любым вызовам, а неравнодушие и искренность граждан поможет преодолеть любые невзгоды. Всего за шесть дней в марте во всех регионах страны были открыты штабы помощи в период пандемии коронавируса Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

На протяжении года волонтеры Штабов Акции #МЫВМЕСТЕ не представляют свою жизнь без доставки продуктов и лекарств пожилым, без помощи в красных зонах больниц, без парадов под окнами ветеранов, без новогоднего настроения, которое дарят детям.

В период празднования годовщины с 1 по 5 марта по всей стране пройдут массовые акции и мероприятия, приуроченные к празднованию Года Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, в очном формате встретятся руководители штабов, а волонтеры отметят свой праздник в регионах России.

Главным символом празднования и Акции станет оранжевая нить — символ хорошего настроения и положительного влияния на здоровье, тысячи частей единого клубка. Это простой атрибут, который сможет найти каждый человек в форме сердечка на лацкан, как знак акции #МЫВМЕСТЕ и победы над пандемией.

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Ср, 03/03/2021 - 15:17

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